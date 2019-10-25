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مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:37 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن فريقه هو من يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك رغم احتلاله المركز الثاني فعلياً خلف بيراميدز المتصدر.

ويمتلك الزمالك 10 نقاط من 4 مباريات، وذلك يضعه في المركز الثاني خلف بيراميدز برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويأتي الأهلي ثالثاً برصيد 9 نقاط من 3 نقاط محققاً العلامة الكاملة.

وخلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك" قال منصور :"الزمالك أول الدوري في الوقت الحالي لأن بيراميدز لعب مباراة واحدة أكثر من فريقنا".

وتابع رئيس الزمالك :"سنلاقي فريق إنبي الذي يدرربه حلمي طولان في المباراة القادمة وسنهزمة بستة أو سبعة أهداف وستكون نهايته".

وومن المقرر انه كان الزمالك سيلاقي فريق إنبي يوم 27 أكتوبر القادم ، ولكن صدر قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل الدوري بالكامل بسبب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

واختتم مرتضى منصور حديثه: "نادي الزمالك حقق المطلوب بالتأهل إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في الوقت الحالي ، ونحن لا نشارك في دوري أبطال الأداء، ما يهمنا هو التأهل فقط ".
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