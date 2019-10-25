'الأرصاد تحذر من موجة الطقس السيء: الذورة اليوم



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنه يفضل أن يلتزم المواطنين المنازل حال عدم وجود شيىء ضروري، منوهة بأنه الأسكندرية تشهد أمطار شديدة بنفس حدة الأمطار التي تساقطت عليها في 2015.



وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة أمطار اليوم، ولكن ستكون متفاوتة من منطقة لأخرى، منوهة بأن درجات الحرارة انخفضت نحو 4 درجات عن معدلها الطبيعي، محذرة من وجود شبورة كثيفة صباحا.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غير المستقر مستمرة، واليوم هو ذروة موجة الطقس السيىء، حيث ستشهد المناطق الشمالية ومدن القناة ومناطق من شمال الدلتا أمطار غزيرة، منوهة بأن الأمطار على سيناء قد تصل إلى حد السيول.