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"الإسكان" تزف بشرى للمصريين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
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البطالة
البطالة
نعيم يوسف
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معاون وزير الإسكان:  قضينا على نصف البطالة الموجودة بمصر

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الدولة قضت على نصف البطالة الموجودة في مصر، موضحا أن نسبة البطالة كانت 14% وأصبح حاليا 7% فقط.

ولفت "عباس" في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى هناك إقبال من المستثمرين على مدن الصعيد حاليا، لإنشاء "كومباوندات" وجامعات، وتم تخصيص 3 "كومباوندات"، وجامعة دولية في غرب أسيوط، سيقوم بتنفيذها وإدارتها القطاع الخاص، وجامعة دولية.

وأضاف أن هذا المشروع من مشاريع مدن الجيل الرابع، وفي أسيوط الجديدة هناك الجامعة الأهلية، ومجموعة من النوادي الخاصة والعامة.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن وجود المستثمرين مؤشر على وجود إقبال أم لا، والدولة بدأت في دعم استثمارات كبيرة في مدن الصعيد، مشيرا إلى أن توفير الطرق والعمالة يعطي الأمان للمستثمر، ومن الطبيعي أنه كما يتم بناء وحدات للإسكان الاجتماعي يتم بناء وحدات فاخرة أيضا، والإقبال على مدن الصعيد أكثر من السابق كثيرا.
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