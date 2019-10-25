معاون وزير الإسكان: لا توجد فقاعة عقارية في مصر



ولفت "عباس" في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أنه لا يوجد مدينة يتم تخصيصها كاملة للإسكان الفاخر، أو الإسكان لأصحاب الدخول المنخفضة، ولكن يوجد بها أنواع مختلفة من الإسكان وهذا التخطيط الجيد للمدن، لضمان وجود قاعدة اقتصادية قوية بها.



وأضاف، أنه على سبيل المثال مدينة العلمين يوجد بها إسكان اجتماعي، وإسكان متوسط، وإسكان فوق متوسط، وإسكان فاخر، ومنطقة سياحية كبيرة، ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على 5 آلاف فدان، وهذا ما يعطي ثقل للمدينة.



وأضاف معاون وزير الإسكان، أن ما يحكم مسألة الأسعار في وحدات الإسكان هو الإقبال، و"طالما الإقبال كويس يبقى السعر معقول"، لافتا إلى أن حجز الوحدات السكنية سريعا مؤشر على أن "السعر كويس".



وشدد على أن الدولة سوف تقدم خدمة ما بعد البيع والصيانة في مشروعاتها، وتم إنشاء شركتين تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة جميع المشروعات والصيانة والمتابعة بشكل مستمر.

نفى الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، وجود فقاعة عقارية في مصر، أو إمكانية حدوثها، مشيرا إلى أن المشكلة كانت عبارة عن التركيز على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، ولكن حاليا تم التركيز على مدن أخرى مثل الصعيد، والعلمين، وغيرها.