Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المغربي": هذه شروط الحصول على قرض من بنك مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
Advertisements
قرض
قرض
نعيم يوسف
Advertisements
كشف الدكتور عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن الشروط والمعايير التي يجب توافرها للحصول على قرض من البنك.

وأضاف "المغربي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الشخص الذي يحصل على القرض يجب أن يكون جاد في مشروعه، وليس مجرد فكرة خطرت على باله دون أن يدرسها، وأيضا يجب أن يكون قام بحساب التكلفة ولديه مكان لإقامة المشروع، ودرس الموضوع بشكل جيد.

وتابع، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن المشروعات المتناهية الصغر أغلبها تكون تجارية، أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تتوزع بين المقاولات، والخدمات، والمشروعات التجارية وأنشطة صغيرة أخرى مثل الأنشطة الزراعية.

ولفت إلى أنه تم ضخ 27 مليار جنيها لتموييل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بينها حوالي 6 مليار للمشروعات متناهية الصغر و13 مليار للصغيرة، والباقي للمشروعات المتوسطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرض توك شو بنك مصر أخبار

أخبار تهمك

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ أقل من ساعة

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ ساعة و 22 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 12 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 9 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يومين

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ أقل من ساعتين

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ 36 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"السقطي": البنك المركزي سيتدخل لانقاذ المشروعات متناهية الصغر

"النقد العربي" يوافق على تقديم قرض لمصر

بنك مصر: حجم محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة 12 مليار جنيه

"حجازي": 100 ألف جنيه هو الحد الأقصى لدعم المشروعات متناهية الصغر

كيف تحصل على قرض لإنشاء الصوب الزراعية

مستفيد من قروض تنمية المشروعات يروي قصة نجاحه

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

07:16 م

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

08:42 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

09:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status