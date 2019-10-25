"المغربي": هذه شروط الحصول على قرض من بنك مصر



وأضاف "المغربي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الشخص الذي يحصل على القرض يجب أن يكون جاد في مشروعه، وليس مجرد فكرة خطرت على باله دون أن يدرسها، وأيضا يجب أن يكون قام بحساب التكلفة ولديه مكان لإقامة المشروع، ودرس الموضوع بشكل جيد.



وتابع، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن المشروعات المتناهية الصغر أغلبها تكون تجارية، أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تتوزع بين المقاولات، والخدمات، والمشروعات التجارية وأنشطة صغيرة أخرى مثل الأنشطة الزراعية.



ولفت إلى أنه تم ضخ 27 مليار جنيها لتموييل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بينها حوالي 6 مليار للمشروعات متناهية الصغر و13 مليار للصغيرة، والباقي للمشروعات المتوسطة.

كشف الدكتور عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن الشروط والمعايير التي يجب توافرها للحصول على قرض من البنك.