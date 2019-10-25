رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم



وقال "أحمد": "لقد أجريت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارًا مفيدا جدًا، وبعد الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين رأينا أن من يؤجج المشكلة هو الإعلام، وقد توصلت معه إلى أن هناك رغبة شديدة بين البلدين للعمل بما يجعل البلدين يفوزان".



وأضاف، في لقاء مع وسائل الإعلام، بثته القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا أعرف أنا ما يقلق المصريين هو فترة ملء خزان سد النهضة، ونحن نؤمن كأثويبيين أن نستفيد من الماء، ولكن من غير أن نضر بالمصريين وبعد أن اتفقنا على هذا الموضوع سياسيا، سوف يبدأ الخبراء في الحديث بشأن ملء خزان سد النهضة، وبناء على توصياتهم سوف نتخذ قرارا بما لا يضر بالمصريين، وفي نفس الوقت يحقق التنمية للأثيوبيين".



وتابع رئيس الوزراء الأثيوبي: "نحن لم نتحدث عن سد النهضة فقط، بل هناك مشروع لزراعة الأشجار وهذا بلا شك يأتي بنتائج إيجابية في مسألة الأمطار وعرضت على الرئيس المصري المشاركة في هذا المشروع، ووجدت رد فعل إيجابي جدا منه".





وأكد: "الكثير من الدول ومنها روسيا، تتخوف من وجود صراع بين مصر وأثيوبيا بصفتهما أكبر دولتين أفريقيتين، وقد عرضت موسكو الوساطة، وأنا أرى أن الوساطة إذا كانت سياسية فلا مشكلة فيها، أما الأمور الفنية فإنه تتولاها اللجنة الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان للوصول إلى حل مرض".

أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، أنه يعرف جيدا ما يقلق المصريين من بناء سد النهضة، مشددًا على أنه يسعى لتحقيق التنمية لبلاده، دون الإضرار بمصر.