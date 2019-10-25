Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
Advertisements
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد
نعيم يوسف
Advertisements
أكد رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، أنه يعرف جيدا ما يقلق المصريين من بناء سد النهضة، مشددًا على أنه يسعى لتحقيق التنمية لبلاده، دون الإضرار بمصر.

وقال "أحمد": "لقد أجريت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارًا مفيدا جدًا، وبعد الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين رأينا أن من يؤجج المشكلة هو الإعلام، وقد توصلت معه إلى أن هناك رغبة شديدة بين البلدين للعمل بما يجعل البلدين يفوزان".

وأضاف، في لقاء مع وسائل الإعلام، بثته القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا أعرف أنا ما يقلق المصريين هو فترة ملء خزان سد النهضة، ونحن نؤمن كأثويبيين أن نستفيد من الماء، ولكن من غير أن نضر بالمصريين وبعد أن اتفقنا على هذا الموضوع سياسيا، سوف يبدأ الخبراء في الحديث بشأن ملء خزان سد النهضة، وبناء على توصياتهم سوف نتخذ قرارا بما لا يضر بالمصريين، وفي نفس الوقت يحقق التنمية للأثيوبيين".

وتابع رئيس الوزراء الأثيوبي: "نحن لم نتحدث عن سد النهضة فقط، بل هناك مشروع لزراعة الأشجار وهذا بلا شك يأتي بنتائج إيجابية في مسألة الأمطار وعرضت على الرئيس المصري المشاركة في هذا المشروع، ووجدت رد فعل إيجابي جدا منه".

وأكد: "الكثير من الدول ومنها روسيا، تتخوف من وجود صراع بين مصر وأثيوبيا بصفتهما أكبر دولتين أفريقيتين، وقد عرضت موسكو الوساطة، وأنا أرى أن الوساطة إذا كانت سياسية فلا مشكلة فيها، أما الأمور الفنية فإنه تتولاها اللجنة الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان للوصول إلى حل مرض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة روسيا آبي آحمد

أخبار تهمك

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ يوم

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

منذ 34 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

منذ ساعة و 20 دقيقة

مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سفير إثيوبيا بالقاهرة يوجه رسالة حاسمة للمصريين بشأن سد النهضة

مصطفى الفقي: السودان ودول الخليج لعبوا دورا في حلحلة الموقف الأثيوبي بشأن سد النهضة

هاني خلاف: تطابق في الرؤى بين مصر والسودان حول طبيعة معالجة أزمة سد النهضة

أحمد موسى عن أزمة سد النهضة: "لن نفرط في قطرة مياه"

بوتين يعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

آبي أحمد: روسيا عرضت التوسط بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:12 ص

خالد الغندور يصدم محمد صلاح بسبب شارة كابتن المنتخب !

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

07:16 م

رسالة من رئيس الوزراء الأثيوبي للمصريين بشأن ما يقلقهم

08:42 ص

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

09:37 ص

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة الساعة 10 مساء اليوم الجمعة

09:58 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status