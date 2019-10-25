اسعار الفراخ البيضا اليوم الجمعة 25-10-2019.. وارتفاع في سعر البيض

اسعار الفراخ البيضا اليوم





تباينت اسعار الفراخ البيضا في السوق المحلى اليوم الجمعة 25-10-2019، وارتفعت اسعار البيض خلال التعاملات اليوم مع استقرار في اسعار الفراخ مع توقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الطقس السئ الذى تمر به البلاد من أمطار وسيول في بعض المحافظات المنتجة، وسجل متوسط سعر الدواجن في الأسواق نحو 19 جنيها من المزرعة فيما سعر سجل الفراخ البلدي نحو 29 جنيها من المزرعة وونشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الدواجن في الأسواق واسعار مشتقات الدواجن:





اسعار الفراخ اليوم في الأسواق

اختلفت اسعار الفراخ في الأسواق حيث سجل سعر الفراخ البيضا اليوم نحو 19 جنيها، من المزرعة لتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.





اسعار الفراخ البلدى اليوم

سجل سعر الفراخ البلدى من المزرعة نحو 29 جنيها لتباع للمستهلك في محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر الكتكوت بين 7-8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، و27 للأوراك، 44 للبانيه، 40 للبط، سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا.

سعر البط والكتاكيت اليوم

سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها

سعر كيلو اللحم الأبيض 20.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 25.5 جنيهاً للبيع للمستهلك

سعر كيلو اللحم الساسو 26.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 31 جنيهاً للبيع للمستهلك

سعر كيلو اللحم البلدي 35.5 جنيها من المزرعة يصل إلى 42.5 جنيهاً للبيع للمستهلك

سعر الكتكوت الأبيض 5.5 جنيهات لعمر يوم واحد

سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد

سعر كرتونة البيض الأحمر 35 جنيها

سعر كرتونة البيض الأبيض 33 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها.





أسعار كرتونة البيض اليوم

وحافظت اسعار كرتونة البيض على استقرارها خلال تعاملات الاسواق اليوم حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق 32.5 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها، وتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا.



