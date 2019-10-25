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أحد نجوم أفلام "مارفل" ينضم لقائمة الهجوم ضد العالم السينمائي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:29 ص
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مارفل
مارفل
أحمد جمال أحمد
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فاجاء النجم بينديكت كمبرباتش، معجبيه من عشاق أفلام مارفل، بدعمه للانتقادات التي ظهرت مؤخرا في تعليقات عدد من أبرز صناع السينما ضد عالم أفلام مارفل السينمائي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن رد بينديكت جاء داعما إلى حد ما لهذه الإنتقادات، خلال حلوله كضيف على راديو SiriusXM.

وقال بيندكت أنه متفهم أنه ليس من الصحي أن يستحوذ نوع وحيد من الأفلام على اهتمام الجميع بهذا الشكل، في إشارة منه للنجاح الذي تحققه افلام مارفل من إيرادات وشعبية.

وتابع قائلا، أنه بالرغم من ذلك يجب السماح للحرية في صناعة أفلام السينما وعدم ردع الخيال في صناعة وكتابة الأفلام.

وأشتهر النجم بينديكت كمبرباتش بتجسيده لشخصية "دكتور سترينج" ضمن أفلام مارفل السينمائية، وظهر بهذه الشخصية في ثلاث أفلام منها.

وكان قد تعرض عالم أفلام مارفل السينمائي لهجوم جديد من أحد أكبر المخرجين في الولايات المتحدة، وهو مخرج ثلاثية "الأب الروحي" الشهير "فرانسيس فورد كوبولا".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن فرانسيس، وصف أفلام مارفل بانها ليست سينما وانها مثيرة للإشمئزاز، كما سبق وأن قال المخرج مارتن سكورسيزي.

وردت هذه المرة واحدة من نجمات عالم مارفل السينمائي على هجوم فرانسيس، وهي النجمة نتالي بورتمان، بقولها أنه هناك مساحة كبيرة للإبتكار في نصاعة السينما بمختلف أشكالها، وأنه لا يجب حصر السينما تبعا لوجهة نظر مخرج أو منتج وحيد.

يأتي ذلك بعد أن أثار المخرج الكبير مارتن سكورسيزي جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بمهاجمته لأفلام مارفل ووصفها بأنها لا تعتبر "سينما" بالنسبة له.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن العديد من الصحف تداولات تصريحات سكورسيزي التي قال بها أنه، حاول أكثر من مرة مشاهدة أفلام مارفل وفشل في ذلك.

وهاجم الملايين من عشاق أفلام مارفل سكورسيزي على هذه التصريحات، حتى أنضم لهم نجوم ونجمات أفلام مارفل وعلى رأسهم النجم سامويل إل جاكسون.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن جاكسون رد على تصريحات سكورسيزي في حوار له مع مجلة فيرتي قائلا "لا أحد يحب أعماله (سكورسيزي)، أيضا".

وجاء بتصريحات جاكسون "الأمر كمن يقول أن الأرنب "باني" ليس مضحكا"، واختتم بقوله أن لا أحد يحب أفلام سكورسيزي.

وقبل سامويل إل جاكسون، خرج المخرج جيمس جان، مخرج أفلام Guardians of the galaxy، للرد على سكورسيزي بقوله أنه لا يحترم من يحكم على أعمال أحد السينمائية دون أن يشاهدها، وينضم عالم أفلام "مارفل"، أكثر من 20 فيلم، طرحوا على مدار 10 سنوات، في ثلاث مراحل، وكانوا جميعا ضمن حقبة infinity saga.

وأعلنت ستديوهات مارفل مؤخرا عن تفاصيل المرحلة الرابعة لأفلامها السينمائية، على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.
وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020، ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.

ومسلسل WANDAVISION، الذي تشتق شخصياته من فيلم AVENGERS: AGE OF ULTRONE، وسيكون من بطولة إليزابيث أولسن وبول بيتاني، ويعرض في ربيع عام 2021 على قناة ديزني، ومسلسل LOKI، الذي تشتق أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومن الأفلام التكميلية، سيكون ضمن المرحلة الرابعة الجزء الثاني من فيلم DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دور البطولة بها النجم بينديكت كومبارباتش، وسيشاركه في بطولة الجزء الجديد النجمة إليزابيث أولسن وسيخرجه سكوت دريكسون، وسيكون الجزء الجديد بعنوان DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.

وضمن أفلام المرحلة الرابعة، أول فيلم رسوم متحركة تشرف على إنتاجه استديوهات MARVEL بشكل مباشر، وهو فيلم WHAT IF...?، ويشارك في بطولته في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية النجم جيفري رايت الذي يؤدي صوت شخصية The Watcher، ويعرض الفيلم على قناة ديزني +، في صيف عام 2021، ومن المسلسلات أيضا، مسلسل HAWKEYE، الذي تشتق أحداثه من الشخصية التي تحمل نفس الأسم وسبق لها الظهور في أفلام AVENGERS من بطولة النجم جيرمي رينر، ويعرض في خريف عام 2021، على قناة ديزني.

ومما أسعد عشاق عالم MARVEL السينمائي عودة شخصية THOR في جزء رابع من بطولة النجم كريس هيمسورث، بالإضافة لعودة النجمة نتالي بورتمان في دورها الذي ظهرت به كحبيبة شخصية THOR، جين فوستر في الجزء الأول والثاني، وسيخرج الفيلم الرابع لـ THOR، المخرج تياكا وايتيتي، الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وسيكون عنوان الجزء الرابع THOR: LOVE AND THUNDER، ويعرض في يوم 5 نوفمبر 2021.

كما ستتضمن المرحلة الرابعة من عالم MARVEL السينمائي، أول فيلم مخصص لشخصية BLACK WIDOW التي تجسدها النجمة سكارليت جوهانسن، وسيعرض في الأول من مايو 2020، وأخيرا ستتضمن المرحلة الرابعة طرح مسلسل لشخصية صائد مصاصو الدماء، BLADE، والذي سيجسدها النجم الحاصل على الأوسكار ماهرشالا علي، ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل حتى الآن
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مارفل

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