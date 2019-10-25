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معاون وزير الإسكان يشكف مفاجأة للمصريين بشأن مشروعاتها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
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معاون الوزير
معاون الوزير
نعيم يوسف
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"عباس": الدولة سوف تقدم خدمة ما بعد البيع والصيانة في مشروعاتها

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه لا يوجد مدينة يتم تخصيصها كاملة للإسكان الفاخر، أو الإسكان لأصحاب الدخول المنخفضة، ولكن يوجد بها أنواع مختلفة من الإسكان وهذا التخطيط الجيد للمدن، لضمان وجود قاعدة اقتصادية قوية بها.

وأضاف "عباس" في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه على سبيل المثال مدينة العلمين يوجد بها إسكان اجتماعي، وإسكان متوسط، وإسكان فوق متوسط، وإسكان فاخر، ومنطقة سياحية كبيرة، ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على 5 آلاف فدان، وهذا ما يعطي ثقل للمدينة.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن ما يحكم مسألة الأسعار في وحدات الإسكان هو الإقبال، و"طالما الإقبال كويس يبقى السعر معقول"، لافتا إلى أن حجز الوحدات السكنية سريعا مؤشر على أن "السعر كويس".

وأشار إلى أنه لا يوجد في مصر "فقاعة عقارية"، ولكن المشكلة أن الناس كانوا يركزون على القاهرة والجيزة وبدأت الدولة في سحب الطلب على أماكن أخرى، وتم جذب المستثمرين للاستثمار في مناطق أخرى مثل الصعيد، وهناك إقبال على ذلك.

وشدد على أن الدولة سوف تقدم خدمة ما بعد البيع والصيانة في مشروعاتها، وتم إنشاء شركتين تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة جميع المشروعات والصيانة والمتابعة بشكل مستمر.
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