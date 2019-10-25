محلل سياسي: مصر لعبت دورا كبيرا في وضع أفريقيا على خريطة العالم



وأضاف "طه"، في لقاء مع برنامج "المشهد"، المذاع على قناة النيل للأخبار بالتلفزيون المصري، أن القارة الأفريقية في هذه المرحلة مهمة والجميع يسعى إلى استغلالها، وفي الفترة الأخيرة لعبت مصر دورا كبيرا في وضع القارة على خريطة العالم، وكانت القارة وقضاياها حاضرة في المجتمع الدولي بسبب عرض مصر لهذه القضايا.



وتابع الباحث والمحلل السياسي، أن مكانة الدولة المصرية تمثل مؤشر ومعيار على قوة القارة، ومعروف أن مصر القوية هي قارة أفريقيا القوية بحكم التداخل بين مصر وأفريقيا.

قال الدكتور علي طه، الباحث والمحلل السياسي، إن هناك رغبة روسية في استغلال المساحات التي يخلفها التراجع الأمريكي في أفريقيا، لافتا إلى أن هناك مليار و200 مليون نسمة في أفريقيا وهي سوق هائل للترويج للمنتجات، كما أنها بها موارد طبيعية ضخمة، كما أنها لها ثقل سياسي لأنها 54 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.