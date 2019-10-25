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سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
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سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
أحمد جمال أحمد
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بدأت النجمة الشابة سيلينا جوميز الحملة الترويجية لأغانيها الجديدة التي طرحتها مؤخرا Lose You To Love Me وLook At Her Now، بحلولها ضيفة على إذاعة SMX بهوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من وصول سيلينا لمقر الإذاعة، وكانت ترتدي إطلالة مستوحاة من موضة العباءات من تصميمات ماركة أزياء Jacquemus.

وكانت قد أصدرت النجمة الشابة، سلينا جوميز أغنية جديدة مساء أمس الثلاثاء، وهي تعتبر أول أغنيه لها منذ أربع سنوات.

ووفقًا لصحيفة ديلى ميل، فإن عدد كبير من جمهور سيلينا الذين استمعوا للأغنية، التي تم تصوير الفيديو كليب الخاص بها بعدسة هاتف أيفون، تكهنوا أن الأغنية عن حبيببها السابق جاستن بيبر، وذلك بناء على تفسيرهم لكلمات الأغنية التي بدت وكأن سيلينا تودع جاستن من خلالها وأنها قررت غلق هذا الباب بحياتها إلى الأبد.
وقالت الصحيفة البريطانية أن جاستن عاد إلى زوجته الحالية هايلى بلدوين بعد شهرين فقط من آخر مرة انفصل بها عن سيلينا.

وذكرت ديلي ميل جانبا من كلمات الأغنية، التي أوضحت سيلينا في بعضها أنها تشعر بالقوة وأكثر ثقه في نفسها كما يلي:
'We'd always go into it blindly I needed to lose you to find me This dancing was killing me softly I needed to hate you to love me، yeah'.

وأيضا وضحت أن كان هناك شخصًا يستمتع بالإساءة إليها كما جاء في هذا الجزء:
'You promised the world and I fell for it I put you first and you adored it Set fires to my forest And you let it burn... You got off on the hurtin'،
You turned me down and now it's showing In two months، you replaced us Like it was easy Made me think I deserved it.' 

يذكر أن علاقة سيلينا وجاستن كانت قد بدأت في ٢٠١٠، وكانت من أشهر العلاقات العاطفية في هوليوود لمدة سنوات حتى انفصلا في ٢٠١٥، وعادت العلاقة بين الثنائي من جديد في ٢٠١٧ واستمرت العلاقة هذه المرة لعام ٢٠١٨ حتي انتشر خبر خطبة جاستن لـ هايلي بلدوين.

وارتبط جاستن بيبر بهايلى بلدوين من عام ٢٠١٤، لكن كانت علاقتهم مضطربة لسنوات بسبب علاقته بسيلينا جوميز حتى انفصل عنها للمرة الأخيرة وتزوج من هايلى سرًا بعد خطوبتهم بثلاث شهور.

ونقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات سابقة لسيلينا جوميز بهذا الشأن، قالت بها أنها تشعر بأنها بأفضل حال بدون جاستن، ومستعدة للدخول في علاقة جديدة لكنها تركز علي صحتها وعلى حياتها قبل أي شيء في الوقت الحالي، وتريد أن تعود إلى شخصيتها القديمة مع عائلتها وأصدقائها المقربون في فترة ما قبل جاستن بيبر.
وأضافت سيلينا في تصريحاتها أن "هذه الاغنيه كتبتها عن العديد من الأشياء التي حدثت في حياتى منذ ان طرحت الألبوم الأخير. كان من الضروري طرح هذه الأغنية لإدراكي لمدى تأثيرها على الأخيرن، ذلك لأن عملية اكتشاف النفس تأتي من معرفة التجارب الشخصية المؤلمة بداخلنا".

وتابعت "أريد من الناس ان يشعروا بالأمل وان يعرفوا انك سوف تخرج الجانب الآخر الأقوي ونسخه أفضل من نفسك"، وذكرت الصحيفة أن جمهور سيلينا قاموا بكتابه كلمات الأغنية الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي دعمًا لها.

وخلال السنين الماضية، كتب جاستن أيضا اغنيهlove youeself عن سيلينا عندما واعدت شخص غيره وهو المغني ذا ويكند في ٢٠١٧.

سيلينا كتبت هذه الأغنيه مع بعض المتعاونين، جوليا مايكل وجاستن ترنر والمنتجين ماتمن وروبن
و مخرج الفيديو كليب ًصوفي ميلر مخرجت فيديوهات بيونسى وفرقه مارون فايف وشاكيرا وفرقه كولد بلاي
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها
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الكلمات المفتاحية

سيلينا Lose You To Love Me

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