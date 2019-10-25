بنك مصر: ضخ 27 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر



وأضاف "المغربي" في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك بعض المعايير يجب توافرها في الشخص الذي يحصل على القرض، على رأسها أن يكون جاد في مشروعه، وليس مجرد فكرة خطرت على باله دون أن يدرسها، وأيضا يجب أن يكون حسب التكلفة ولديه مكان لإقامة المشروع.



وتابع، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن المشروعات المتناهية الصغر أغلبها تكون تجارية، أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تتوزع بين المقاولات، والخدمات، والمشروعات التجارية وأنشطة صغيرة أخرى مثل الأنشطة الزراعية.

قال الدكتور عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه تم ضخ 27 مليار جنيها لتموييل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بينها حوالي 6 مليار للمشروعات متناهية الصغر و13 مليار للصغيرة، والباقي للمشروعات المتوسطة.