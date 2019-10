أديل تفقد الكثير من وزنها في أحدث ظهور لها بعيد ميلاد "دريك" (صور)

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات المثيرة للجدل لأديل، وكانت وكأنها إنسانة جديدة يتعرف عليها الجمهور للمرة الأولى، بعد تخلصها من الكثير من وزنها واكتسابها لنحافة ملحوظة.



وذكر الصحيفة البريطانية أن أديل في ظهورها بحفل عيد ميلاد دريك، كانت بإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات ماركة Etro.



وكانت قد أثارت تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية على موقع تويتر، لموقع أخبار الموسيقى البريطاني Music News Facts حماسة متتبعي أخبار النجمة الكبير أديل.





موعد ألبومها المرتقب

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن صفحة Music News Facts على تويتر، كشفت في تغريدة عن أن أديل ستعود لطرح ألبوم جديد في يوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل.



وقالت الصحيفة البريطانية أن سبب الرد الفعل الحماسي من جانب جمهور أديل، يرجع لاحتمالية طرح أديل لأول اغنية من الألبوم الجديد خلال الأسبوع المقبل كنوع من التشويق.



كما سبق وأن كشفت مصادر مقربة من النجمة أديل لصحيفة ديلي ميل، عن دخول النجمة الكبيرة في تجربة رومانسية جديدة، بعد اتمامها لإجراءات طلاقها رسميا من زوجها السابق سايمون كونيكي.



ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن أديل حاليا على علاقة بمغني الراب البريطاني ابن بلدتها الأم "توتنهام"، والمعروف باسم "سكيباتا".



وقالت ديلي ميل، أن هذا المغني الأسمر معروف بغنائه لعدد من اغاني الراب الشهيرة مثل أغنية باسم Grime، ويفصل في العمر بينهم 6 سنوات، حيث يبلغ "سكبتا من العمر 73 عام، في حين تبلغ أديل 31 عام.



وسبق أن ذكرت "زا ميرور" البريطانية، أن النجمة البريطانية الكبيرة تشعر حاليا بسعادة وحماسة بالغة لما تحمله لها الحياة، وذلك نقلا عن مصادر مقربة منها.





نهاية زواجها

وذكرت "زا ميرور"، أن أديل هيأت نفسها وحياتها للمستقبل بعد نهاية زواجها، وقد توصلت لاتفاق مع زوجها السابق سايمون كونيكي، على التشارك في تربية نجلهما "أنجيلو" الذي يبلغ من العمر ستة سنوات.



ووفقا لوثائق أطلعت عليها الصحيفة البريطانية، فإن استفاء أوراق الطلاق تم رسميا في منتصف شهر سبتمبر الماضي.



ومن جانب آخر، سبق لصحيفة "زا صن" أن ذكرت أن أديل عقب أنفاصلها عن زوجها "سايمون كونيكي" في أبريل الماضي، بدأت في البحث عن تجربة رومانسية جديدة مع رجل أمريكي مجهول الهوية.



ووفقا لصحيفة "زا ميرور"، فإن المصدر المقرب من أديل ذكر أنها متحمسة لقدرتها على خوض تجارب ارتباط جديدة، بعد زواجها سرا من "سايمون كونيكي" عام 2016.



وكانت قد بدأت العلاقة العاطفية بين النجمة أديل وزوجها السابق سايمون كونيكي في عام 2011، وحافظت أديل على هذه سرية هذه العلاقة بعيدا عن أعين الصحافة.



وفي يونيو 2012، أعلن الثنائي عن انتظارهم لاستقبال مولدوهما الأول أنجيلو، والذي ولد في أكتوبر 2012.



ورغم زواجهما رسميا في 2016، لم تعلن أديل عن زواجها بشكل رسمي ولم تحتفل به، حتى شوهدت وهي ترتدي وزوجها السابق خاتم زواج بتصميم متطابق في العام نفسه.





شائعات زواجها من كونيكي

وخلال مراسم حفل توزيع جوائز الجرامي بدورته رقم 59 لعام 2017، أكدت أديل شائعات زواجها رسميا من سايمون كونيكي، حيث ذكرته في خطبتها أثناء تسلمها لجائزة الجرامي في ذلك الوقت بصفته زوجها.



وكانت الجملة التي ذكرته بها أديل خلال تسلمها للجائزة "أنا أحبك، أن بالنسبة لي مدير أعمالي وزوجي وأبني أنت السبب الرئيسي في هذا النجاح".



ولحق ذلك نشر أديل لبيان رسمي عبر مجلة أسوشيتد برس في عام 2017، تعلن خلاله عن انفصالها رسميا عن سايمون كونيكي بعد سبعة سنوات من الارتباط.



وكانت بداية نجومية أديل مع طرحها لثاني ألبوماتها باسم 21 عام 2011، والذي حصدت عنه العديد من جوائز الجرامي التي بلغ عددها ستة جوائز، من ضمنها جائز ألبوم العام.



كما حصدت عن هذا الألبوم جائزتين من جوائز الموسيقى البريطانية من ضمنها جائزة أفضل ألبوم بريطاني للعام، وثلاثة جوائز من جوائز الموسيقى الأمريكية من ضمنها أفضل ألبوم بوب وروك، كما حصد ألبوم 21، عدد 17 اسطوانة بلاتينيوم كأحد أكثر الألبومات مبيعا بالمملكة المتحدة، ورابع أكثر ألبوم مبيعا في تاريخ بريطانيا وقد بيعت من هذا الألبوم 31 مليون نسخة على مستوى العالم فيما بين عامي 2011 و2012.



ومن أبرز الأغاني التي حققت من خلالها النجمة أديل نجاحا كبيرا على مستوى العالم، أغنية some one like you، وأغنية Hello التي تحتفظ برقم قياسي كأسرع أغنية تصل لعدد مشاهدات تتخطى المليار في تاريخ موقع الفيديوهات يوتيوب.















