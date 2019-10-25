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"تحويشة العمر" لهشام الجخ تحقق نجاحا بعد طرحها بيوتيوب (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
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نشر الشاعر هشام الجخ، عبر قناته الرسميه بموقع يوتيوب فيديو جديد يحمل قصيده حب بعنوان "تحويشة العمر".

وحققت الأغنية نجاحًا قويًا حيث تجاوزت مشاهداتها 136,989 مشاهدة منذ طرحها في 18 أكتوبر الجاري.

تعليقات الجمهور
وكعادة جمهور "الجخ" المغرم بالشعر العامى السهل، علق على الفيديو بعض المعجبين قائلين: "انت عارف أننا بنحبك وانت بتوحشنا عشان كدا بتتقل علينا "، " روعه " ، "الفن شئ جميل وصعب لانه ليس بمقدور كل فنان أن يكون شاعرا" ، "الشعر ارقى درجات الفن خصوصا هشام الجخ".

كلمات القصيدة
"صباح الفل، يا احلى حاجه فى الدنيا، يا ضل التينه فى الصحراء، وبير مايه. يا سحر المتعه والفرحه يا جنيه، يا قالبة صمت ليل الغربه أغنيه، صباح الفل، يا احلى ضحكه عرفوها البنات السمر، يا كنز الرحله والايام، يا تحويشه سنين العمر. وحويشة ليالى الصبر، وانا ظالمك وبتمادى، ولما اغضب.. ولما اسخن.. تحطي إديكِ كمّادة، تهون كل الجروح عندك وتضحك لي الوشوش اللي ماضحكتشي بقالها سنين. ولما التوهة تسرقني عنيكِ بتوصف العناوين. وبتطبطب على الواد اللي مابيكبرش جوايا .وتصحَى الصبح تغسل كل وجع الليل بضحكتها . وطلّتها.. قمر طالع ، وبتحوّش يوماتي العشق في جيوبي بزين الحسن والطابع. وتديني ٣ أطفال يشيلوا اسمي . أبص ف عينها ألقاني ...أنا الرابع".

نبذة عن الجخ
هشام كامل عباس محمود الجخ ولد فى 1 أكتوبر 1978 ، هو شاعر مصري معاصر له أكثر من 55 قصيدة معظمهم بالعامية المصرية وجميع قصائده صوتية، أصدر ديوانه الأول بمسمى "الديوان الأول" في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2017.

مسابقة أمير الشعراء
حصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء بأبي ظبي 2011، وحصل على جائزه أحسن شاعر عامية شاب من اتحاد الكتاب المصري 2008.

وبالرغم من كل ما حظي به من شهرة في البلدان العربية لكنه يرفض إصدار ديوانه الشعري الأول حتى الآن.

قائمة القصائد
عواد ، لقطة الفراق رقم 105 ، طبعا ماصليتش العشا، خمسه الصبح ، حمزه ، المكالمه ، انا اخوان ، ملك النحل ،24 شارع الحجاز ، اختلاف ، ايوه بغير ، اخر ما حرف فى التوراه ، ايزيس ، التأشيرة ، 3 خرفان ، رثاء جويريه ، الجدول ، مزحوم يا قطر الغلبانين ، مديتش ايدى لحد ، على ذكر النبى ، اربعه ، يا وخدانى من الشيبه ، اخر قصيده ، شيماء يا مكه ، حمارين حبيبه ، هجاء ، قصيده سكرانه ، ماتزعليش ، عشان غنى ، منطقى ، مشهد راسى من ميدان التحرير، الرساله الاخيره ، حظك كدة ، نانا ، ناديه ، قالولك ، اختلاف ، مش طبيعي ، حلقاتك برجالاتك ، مش كفاية ، ماكنتش هناك ، في حب مصر ، أباتشي ، الوجهان ، البغبغان ، عبروا الرجال ، مع ركعتين الفجر ،طير ملاك ، عمارة ،مافيش حد مات ، مسكين ، طب ايه بقى ، أسوأ ما قيل في الشعر ، يا محملين حلمكم خائن ، ايوة بأغير ، جحا ،مكملين ،سري جداً إلى البحر ،انسبحوا أديني، نجحت مابتحلش.

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