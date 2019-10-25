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أحمد عكاشة: المرض النفسي "دماغي" وليس له علاقة بدرجة الإيمان (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:35 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه لا يوجد علاقة بين الإيمان والإصابة بمرض نفسي، مشددًا على أن المرض النفسي هو مرض "دماغي" وليس كما يقال إنه له علاقة بدرجة الإيمان.

وأضاف عكاشة في لقاء مع برنامج المواجهة مع النفس المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أنه عام 1964، هو من نحت مصطلح "الطب النفسي"، وقبلها كان يسمى بـ"الأمراض العقلية والعصبية والنفسية"، لافتا إلى أن البعض يعتقد كلمة "عقلية" تشير إلى الجنون ولكن "مفيش في قاموس الطب النفسي مرض اسمه الجنون".

وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن معظم من ألحقوا بالمستشفيات كـ"كمجانين" كانوا يعانون من مرض الزهري في المخ، ولم يكن ملعوما أن الزهري عبارة عن "ميكروب" يتم علاجه بـ"البنسلين"، وبالتالي كانوا يودعون فيي المستشفيات بصفتهم مجانين، ولكن بعد اكتشاف العلاج لم يعد أحد يدخل المستشفى بهذا المرض.
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الكلمات المفتاحية

توك شو الطب النفسي أخبار أحمد عكاشة

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