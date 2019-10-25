شاهد.. ساعات ملوك مصر في متحف بشيكاغو

قال كميل حليم، أحد المصريين الذين يعيشون بالخارج، ومؤسس متحف حليم للساعات والزجاج الملون، إنه يوجد لديهم في المتحف ساعة الملك فؤاد، وأيضا مقتنيات تخص الملك فاروق.





وأشار "حليم"، في لقاء مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، إلى أن مقتنيات الملك فاروق بالذات يحدث عليها تهافت كبير في حال عرضها للبيع حيث أنه كان يتمتع بذوق رفيع، وعلاقات طيبة مع الكثيرين.





وأوضح أن المتحف يضم أيضا ساعات صينية نادرة، ولوحات فنية مرسومة بالزجاج الملون، كما أنه يوجد لديهم ساعة نابليون بونابرت التي كانت معه في فترة بقائه في مصر، موضحا أنها عبارة عن "دولاب" كبير، وليست ساعة صغيرة الحجم.



