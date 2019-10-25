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باحث: جماعة الإخوان تتعامل مع عناصرها بفكرة "الأسياد والعبيد"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال عمرو فاروق، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك عدة أسباب وراء أزمة شباب جماعة الإخوان المسلمين، ومنها أن الجماعة تعتمد على فكرة "الأسياد والعبيد"، وهي من الداخل ليست مستويات تنظيمية واحدة، أو يتم التعامل بعنصرية مع الفئات الأقل في الهيكل التنظيمي للجماعة.

وأضاف "فاروق" في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن جماعة الإخوان أنشأت مشروع لأبناء الصفوة، ويتم التركيز فيه على أبناء الطبقة الراقية، ومشروع أخر لأبناء القيادات وكل منهما يحصل على امتيازات داخل الجماعة.

وتابع الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن الشباب الذين يعانون في تركيا ليسوا من الفئات التنظيمية التي تحصل على امتيازات داخل الجماعة، بالإضافة إلى أن بعضهم دخل في معارضة مع قيادات الجماعة ولذلك يتم إقصاء بعض العناصر، بينما تم الدفع بالمؤيدين إلى وظائف جيدة في مؤسسات دولية، أو لجوء في بريطانيا، وهذه التفرقة بناء على العنصرية.
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