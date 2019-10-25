باحث: جماعة الإخوان تتعامل مع عناصرها بفكرة "الأسياد والعبيد"

قال عمرو فاروق، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك عدة أسباب وراء أزمة شباب جماعة الإخوان المسلمين، ومنها أن الجماعة تعتمد على فكرة "الأسياد والعبيد"، وهي من الداخل ليست مستويات تنظيمية واحدة، أو يتم التعامل بعنصرية مع الفئات الأقل في الهيكل التنظيمي للجماعة.





وأضاف "فاروق" في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن جماعة الإخوان أنشأت مشروع لأبناء الصفوة، ويتم التركيز فيه على أبناء الطبقة الراقية، ومشروع أخر لأبناء القيادات وكل منهما يحصل على امتيازات داخل الجماعة.



