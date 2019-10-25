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خبير اقتصادي: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وضعت القارة على الخريطة الاقتصادية العالمية
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:46 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وضعت القارة بشكل كبير على الخريطة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، حيث كانت الكثير من دول العالم تتعامل مع أفريقيا بمفهوم التبعية الاقتصادية، ولكن الآن أصبح هناك مفهوم جديد، ومعنى جديد للعلاقات وهو الشراكة.
وأضاف "الإدريسي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أنه كان لابد من وجود قائد يوصل هذا المعنى، وأن يتفق الزعماء الأفارقة على منطقة للتجارة الحرة تدخل حيز التنفيذ، وهذا أمر لم يتخيله الكثير من المتفائلين، والابتعاد عن الحروب في حل النزاعات.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن القمة الأفريقية الروسية التي تم فيها توقيع اتفاقيات بـ13 مليار دولار تعتبر بداية جيدة للاهتمام الروسي بالقارة السمراء، مشددًا على أن دول أفريقيا تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية لأنه لا يوجد استثمارات بدون بنية تحتية جيدة.
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