عصام مرعي يكشف أسباب تراجع مستوي الزمالك أمام جينراسيون

علق المدرب العام لنادي الزمالك عصام مرعي أداء فريقه أمس أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





وقال المدرب العام لنادي الزمالك ، إن فريقه لم يقدم المستوى المعتاد عليه نظرا للضعط الذي تعرض له اللاعبون من بداية اللقاء وحتى نهايته، موضحا أن المباراة كانت صعبة على كلا الطرفين.





وصرح "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، تابعها الفجر الرياضي، أن لاعبي جينراسيون فوت قدموا مباراة قوية، "تعبونا بتحركاتهم، كانوا ند لنادي الزمالك في الماتش، والحمد لله قدرنا نحصل على بطاقة التأهل وهذا أهم ما في المباراة".





وشدد المدرب العام لنادي الزمالك علي أن الفريق كان يواجه ضغطا عصبيا كبيرا من بداية المباراة، الجميع كان حريصا على الحصول على بطاقة التأهل، لذلك كان هناك تراجع من بعض اللاعبين خوفا من استقبال هدف.





وأردف مرعي أن إصابة محمود عواد أثناء المباراة حرمت مصطفى فتحي من مشاركته الأولى بعد عودته من الإصابة، قائلاً : "كننا ننوي إخراج أشرف بن شرقي ونزول فتحي، ولكن إصابة حارس الفريق الأساسي أربكت كل الحسابات، وغيرت من الفكر بشكل كبير".





وعبر المدرب العام للزمالك عن سعادته بأداء مهاجم الفريق مصطفى محمد قائلا إن اللاعب قدم مباراة مميزة، ولكنه كان يعاني من شد عضلي نتيجة الإجهاد.





وإحتتم عصام مرعي أن الفريق لديه فترة كبيرة للراحة ومعالجة السلبيات والأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، مطمئنا جماهير الزمالك على الفريق "متخافوش الفترة الجاية حلوة إن شاء الله".



