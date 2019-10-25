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عصام مرعي يكشف أسباب تراجع مستوي الزمالك أمام جينراسيون

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:37 ص
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عصام مرعي
عصام مرعي
السيد علي
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علق المدرب العام لنادي الزمالك عصام مرعي أداء فريقه أمس أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب العام لنادي الزمالك، إن فريقه لم يقدم المستوى المعتاد عليه نظرا للضعط الذي تعرض له اللاعبون من بداية اللقاء وحتى نهايته، موضحا أن المباراة كانت صعبة على كلا الطرفين. 

وصرح "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، تابعها الفجر الرياضي، أن لاعبي جينراسيون فوت قدموا مباراة قوية، "تعبونا بتحركاتهم، كانوا ند لنادي الزمالك في الماتش، والحمد لله قدرنا نحصل على بطاقة التأهل وهذا أهم ما في المباراة". 

وشدد المدرب العام لنادي الزمالك علي أن الفريق كان يواجه ضغطا عصبيا كبيرا من بداية المباراة، الجميع كان حريصا على الحصول على بطاقة التأهل، لذلك كان هناك تراجع من بعض اللاعبين خوفا من استقبال هدف. 

وأردف مرعي أن إصابة محمود عواد أثناء المباراة حرمت مصطفى فتحي من مشاركته الأولى بعد عودته من الإصابة، قائلاً : "كننا ننوي إخراج أشرف بن شرقي ونزول فتحي، ولكن إصابة حارس الفريق الأساسي أربكت كل الحسابات، وغيرت من الفكر بشكل كبير".

وعبر المدرب العام للزمالك عن سعادته بأداء مهاجم الفريق مصطفى محمد قائلا إن اللاعب قدم مباراة مميزة، ولكنه كان يعاني من شد عضلي نتيجة الإجهاد.

وإحتتم عصام مرعي أن الفريق لديه فترة كبيرة للراحة ومعالجة السلبيات والأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، مطمئنا جماهير الزمالك على الفريق "متخافوش الفترة الجاية حلوة إن شاء الله". 

تعرف على مواجهات الزمالك في إفريقيا 

انتهت مباراة العودة بين الزمالك وجينيراسيون السنغالي التي أقيمت اليوم على استاد السلام بفوز الزمالك بهدف نظيف وذلك في دور الإثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

كان الزمالك خسر من الفريق السنغالي خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفي محمد. شهدت مباراة العودة في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا الكثير من الأحداث أبرزها قرار الكاف بإقامة المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي (الكاف) قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

أما على الصعيد المحلي، ففاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف الزمالك كلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم صدارته مؤقتًا. 

بفوز الزمالك، فإنه تأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وقع في المجموعة الأولى برفقة كلا من مازيمبي الكونغولي والأول نن أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

من المقرر أن تكون أول مواجهات الزمالك الأفريقية مع مازيمبي الكونغولي في الكونغو يوم السبت في الثلاثين من نوفمبر من عام 2019.
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