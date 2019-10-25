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أصالة تشعل حفل الرياض بباقة من أجمل أغنياتها (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
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بوابة الفجر
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تألقت المطربة أصالة، خلال الحفل الفني، الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور الآلاف من الجمهور.

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أغانيها في مقدمتها: " بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، مهتمة بالتفاصيل، خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، أنا بتخان، الحقيقة".

كما قدمت:" يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط".

حقيقة شائعة طلاقها
ومؤخرًا نشرت المطربة السورية أصالة نصري، صورة جديدة عبر حسابها الخاص يمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بزوجها طارق العريان، للرد على الشائعات الذى يرددها الجمهور وهو انفصالها عنه بسبب خيانته لها.

وعلقت على الصورة قائلة: لا أسمح لأحد ان يتناول علاقاتى الخاصه بزوجي وـبو أولادى  وارجو من الجميع عدم اختلاق قصص، ‏لها سوء الصدى على نفوس وأعين اولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن فى أوج خلافنا ( العادى)، نكن لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا خلق سحر في حياه الاخر، وارتبطنا باذهان الناس اثنين بكيان واحد وبيننا شراكه واصدقاء، وقبل كل هذا اولادنا".

"كرامة زوجي من كرامتي"
وأضافت: "كرامة زوجي من كرامتي، وهو لم يخذلني ولم اخذله، فقد صان عشرتي وتحمل انشغالي وتغاطى عن عيوبى ويرى محاسنى، خلافنا الدائم بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبرا لما ترددت باخباركم، شكرا لسعة صدركم، وارجوا مراعاة مشاعري".

آخر أعمال أصالة
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانه اصاله ، طرحها دويتو مع الفنان مصطفى حجاج، بعنوان " لما تقول يا عوم "، وهى الاغنيه الدعائيه لفيلم" اولاد رزق 2 ".

والاغنيه من كلمات ، مصطفى حسن، ومن الحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى.

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