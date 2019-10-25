ليفربول ينتظر عقوبات من اليويفا بسبب الجماهير (صورة)

أعلنت شرطة مقاطعة ميرسيسايد البلجيكية أنه تم تحديد هوية المشجع الذي رفع لافتة عنصرية مسيئة لديفوك أوريجي، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مباراة الريدز أمام جينيك بالجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي ليفربول اتصلوا بالشرطة في بلجيكا للحصول على اللافتة بمجرد أن علموا بها.

نشرت شرطة ميرسيسايد بيانًا أتي خلاله: "يمكننا أن نؤكد أن ضباط شرطة ميرسيسايد الذين يساعدون الشرطة المحلية في مباراة جينك ضد ليفربول ليل الأربعاء (23 أكتوبر) قاموا بإزالة لافتة في مدرجات مشجعي ليفربول".





وتابع البيان المنشور أمس الخميس: "لقد عملنا مع نادي ليفربول والسلطات المحلية لتحديد هوية الشخص المسؤول، وتجري الشرطة المحلية في بلجيكا الآن تحقيقًا".





وكان قد رفعت تلك اللافتة قبل انطلاق مباراة ليفربول وجنيك بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز 4-1.





ولازال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يعلق بعد على الأمر مساء الأربعاء، لكن من شبه المؤكد أنهم سيتخذون إجراءات ضد ليفربول.





يذكر أنه قد تم تغريم بايرن ميونيخ 25 ألف يورو، بسبب "لافتة غير مشروعة" كانت معروضة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، في عام 2018.





ومن المقرر أن يصل الاتحاد الأوروبي تقارير حكم المباراة قبل أن يقرر ما إذا كان سيتم فتح تحقيق تأديبي فيما يتعلق بالمسألة.





زفي نفس السياق أدان ليفربول اللافتة في بيان صدر مساء الأربعاء، محاولاً حل التنصل من الأزمة قبل تفاقمها.





وجاء في البيان ما يلي: "يدين نادي ليفربول لكرة القدم لافتة الهجوم التي ظهرت، قبل انطلاق المباراة، لتوضيح الأمر، فإن الصورة المستخدمة تديم الصورة النمطية العنصرية، هذا غير مقبول على الإطلاق، لقد تصرفنا بسرعة لإزالة اللافتة ونحن نعمل الآن مع السلطات المحلية وفريق الاستاد في جينك لتحديد المسؤولين، وأي إجراء لاحق سيتم اتخاذه وفقًا للائحة العقوبات لدينا"



