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أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد.

وأضاف البيان، أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة، كما تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة
أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة
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