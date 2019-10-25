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"الأرصاد" تحذر المواطنين: تجنبوا التواجد في هذه الأماكن

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة حتى يوم السبت، مناشدًا المواطنين عدم التواجد في الأماكن ذات الكثافة المطرية حرصا على سلامتهم.

وأضاف "صابر"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن هناك أمطار تصل إلى حد السيول على شمال سيناء، وأمطا غزيرة على المحافظات الغير جبلية من الضبعة إلى الإسكندرية.

وتابع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة تعمل لمدة 24 ساعة، وغرفة الطوارئ مستمرة 24 ساعة، لمتابعة ما يحدث، لافتا إلى أن الأمر قد يؤثر في المطارات الساحلية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصصدر بيانا ناشد فيه المواطنين عدم الخروج من المنزل اليوم الجمعة إلا في حالة الضرورة فقط.
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