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أستاذ مخ وأعصاب تكشف أعراض الإصابة بـ"التصلب المتعدد"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:49 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قالت الدكتورة نيفين محيي الدين، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، إن مرض التصلب المتعدد هو مرض مناعي، والأمراض المناعية بشكل عام تصيب الستات بنسبة أكثر، وذلك بسبب هرمون الاستروجين الذي يدعم عوامل الالتهابات.

وأضافت "محيي الدين"، في لقاء مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية، أن هذا المرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، والمخ والحبل الشوكي والجهاز العصبي، أو فيهم كلهم، حيث يهاجم المرض مادة "المايلين" التي تغطي الأعصاب، ما يؤدي إلى الإصابة.

وتابع أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، أن الأعراض تختلف على حسب مكان الإصابة، الأمر الذي يؤدي بالمريض إلى الذهاب إلى أطباء في تخصصات أخرى، وقد يتلقون العلاج في التخصص الأخر والأمر يصل إلى العمليات الجراحية، لذلك يجب توعية الناس.

وأشارت إلى أنه في حالة شعور المريض في عمر من 15 سنة إلى 40 سنة، لمدة تزيد عن 24 ساعة، وأكثر بأعراض مثل: زغللة في العين، أو شبورة، أو انعدام في الرؤية، أو ازدواجية الرؤوية، أو التنميل في اليد أو الرجل، وعدم الاتزان، عليه الذهاب مباشرة إلى جراح مخ وأعصاب.
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