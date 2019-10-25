Advertisements الفجر الفني مزيكا الفجر الفني تعرف على عدد مشاهدات "اشتقنا" لديانا حداد بعد طرحها بـ 6 ساعات (فيديو) الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:15 ص Advertisements Advertisements طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد، أغنية جديدة لها بعنوان "اشتقنا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتخطت مشاهدات الأغنية في أقل من 6 ساعات 20 آلاف مشاهدة.تعليقات الجمهوروانهالت التعليقات على الأغنية، حيث علق أحد المعجبين:" دائما مبدعهة البرنسيسة ديانا حداد"، وآخر"والله احنا إشتقنالك اجمل احساس".وعلق ثالث "دخلت قلبى لما سمعتها حسيت بكل شئ حلو من جمال هالصوت وهالاحساس ".كلمات الاغنيه"اشتقنا يالحبيب الغالي اشتقنا وارتحلنا صوبك وجينا، في الفضا الخفاق سابقنا للقا اتقدم خطاوينا، فيك يا النادر تعلقنا وعنك والله ما تخلينا، معك تتبسم مشارقنا ياغلا ونورك يغطينافيك حلم العمر حققنا، معك نبلغها امانينا، في هواك احنى تعلقنا، وبك بلغنا ما تمنينا، من وصلنا فيك برقنا بدر ونجومك حوالينا، التقينا وباللقا فقنا في الزمن كل المحبينا، خذتنا بيدك وحلقنا في السما العالي وتهنينا، من لفينا لك تذوقنا لذة الدنيا وتسلينا، بالوفا والود وثقنا صك حب ومرت اسنينا، يعل ربي ما يفرقنا ومعك يا غالي يهنينا".فريق عمل الأغنيةالأغنية من أشعار مانع بن سعيد العتيبة، ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.آخر أعمالهاأعادت "حداد" بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة. Advertisements الكلمات المفتاحية نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن أخبار تهمك أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر منذ حوالي 7 ساعات نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا منذ ساعتين و 22 دقيقة تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى منذ حوالي 8 ساعات كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW منذ حوالي 11 ساعة محمود الخطيب يحرج الجنايني منذ حوالي 19 ساعة عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات منذ حوالي 7 ساعات بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته منذ ساعتين و 50 دقيقة رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي منذ حوالي 14 ساعة تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات منذ يوم «يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك» منذ حوالي 10 ساعة نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون منذ حوالي 8 ساعات عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة) منذ أقل من ساعتين عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي منذ حوالي 14 ساعة موضوعات متعلقة تعرف على عدد مشاهدات "غزالي غزالي" لسعد المجرد (فيديو) تعرف على مشاهدات أغنية إيوان "يا 100 نورت" خلال 72 ساعة (فيديو) تعرف على مشاهدات أغنية تايلور سويفت الجديدة "Delicate" (فيديو) تعرف على عدد مشاهدات "Venom" لـ Eminem (فيديو) تعرف على عدد مشاهدات "Venom" لـ Eminem (فيديو) تعرف على عدد مشاهدات "Venom" لـ Eminem (فيديو)