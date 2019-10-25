تعرف على عدد مشاهدات "اشتقنا" لديانا حداد بعد طرحها بـ 6 ساعات (فيديو)

تعليقات الجمهور



وانهالت التعليقات على الأغنية، حيث علق أحد المعجبين:" دائما مبدعهة البرنسيسة ديانا حداد"، وآخر"والله احنا إشتقنالك اجمل احساس".



وعلق ثالث "دخلت قلبى لما سمعتها حسيت بكل شئ حلو من جمال هالصوت وهالاحساس ".



كلمات الاغنيه

"اشتقنا يالحبيب الغالي اشتقنا وارتحلنا صوبك وجينا، في الفضا الخفاق سابقنا للقا اتقدم خطاوينا، فيك يا النادر تعلقنا وعنك والله ما تخلينا، معك تتبسم مشارقنا ياغلا ونورك يغطينافيك حلم العمر حققنا، معك نبلغها امانينا، في هواك احنى تعلقنا، وبك بلغنا ما تمنينا، من وصلنا فيك برقنا بدر ونجومك حوالينا، التقينا وباللقا فقنا في الزمن كل المحبينا، خذتنا بيدك وحلقنا في السما العالي وتهنينا، من لفينا لك تذوقنا لذة الدنيا وتسلينا، بالوفا والود وثقنا صك حب ومرت اسنينا، يعل ربي ما يفرقنا ومعك يا غالي يهنينا".





فريق عمل الأغنية