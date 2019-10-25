إنتر ميلان يترقب مصير نجم برشلونة

ينتظر مجلس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تجاه القيادة الفنية والإدارية لناديه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويبدو أن التشيلي أرتوا فيدال لاعب الفريق، على بعد خطوات من افتعال أزمة داخل البلوجرانا، بسبب عدم وجوده داخل التشكيل الأساسي بالمباريات خلال المرحلة الماضية.





وأعرب فيدال، عن غضبه الشديد تجاه أرنيستو فالفيردي المدير الفني، بعدما أبعده أيضا من المشاركة أساسيًا والإكتفاء بمشاركته لبضعة دقائق في مباراة سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.





وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي"، أن إنتر ميلان سيراقب الموقف من بعيد، تحسبا لرحيله والحصول على خدماته خلال المرحلة المقبلة.





وأضاف الموقع، أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني، مازال يحلم ويرغب في التعاقد مع فيدال، لتدعيم صفوفه مستقبلا.





وتابع تقرير الموقع، أن فيدال كان قريبا من الإنضمام للنيتزوري حينما كان لاعبا في صفوف بايرن ميونخ الألماني، إلا أن الفريق الكتالوني في حسم الصفقة لصالحه.





وأعاد إنتر اهتمامه بفيدال في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنهم فشلوا في حسم الصفقة، واستمر اللاعب في "كامب نو".





وكان فيدال، تحدث بداية الإسبوع الجاري، عن طموحه داخل الفريق الكتالوني، مؤكدا أنه سعيد هنا ولا يرغب في الرحيل بذلك الوقت، خاصة أنه مازال يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.





وحقق برشلونة، فوزا على سلافيا براج التشيكي، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



