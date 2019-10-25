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صدمة في برشلونة بسبب كأس العالم للأندية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:08 ص
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لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
محمد الصو
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أصبحت مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة، صعب المنال بسبب قواعد البطولة.

وأكدت صحيفة "سبورت الكتالونية" أن البلوجرانا أصبح مطالب بالفوز بأحد لقبي دوري أبطال أوروبا أو اليوربا ليج، حتى يتحقق له ما يريد.

وتحصل قارة أوروبا على 8 مراكز وسيكون الجاران المدريديان ريال بطل النسخة قبل الماضية لدوري الأبطال وأتلتيكو بطل النسخة قبل الماضية للدوري الأوروبي ضمن الأندية التي ستمثل القارة العجوز في أول نسخة، فمعايير التأهل تمنح المقاعد للأندية الفائزة بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي للمواسم الأربعة الأخيرة قبل انطلاق البطولة والتي حددت خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

كان برشلونة، فاز الأربعاء الماضي على سلافيا براج التشيكي، ضمن حساب الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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مصر لاعبي برشلونة باريس اليوم الزمالك الأهلي

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