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بعد نشره بوستر "لص بغداد"..عمرو عرفة لـ"محمد إمام": "ألف مبروك يا حبيبي"

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:43 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر المخرج السينيمائي عمرو عرفة، عبر حسابه الشخصي  بموقع " تويتر" بوستر فيلم الفنان محمد إمام الجديد "لص بغداد ".

وعلق عمرو عرفة، قائلاً: "ألف مبروك يا حبيبي،، لص بغداد"، فيما رد عليه إمام، قائلًا له: "الله يبارك فيك يا حاج".

عرفة يتضامن مع أحداث لبنان
على صعيد آخر نشر المخرج عمرو عرفة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر"، صورة توضح تعاطفه مع الانتفاضة التي تمر بها لبنان وشعبها.

وغرد  قائلآ: "‏أقوي وأخطر معركه في حياتك هي الثبات علي المبدأ في زمن اللامبدأ،، ‎لبنان ينتفض".

علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "فنان طول عمرك، احترم حضرتك جدآ عندك حق، ربنا يعينهم ويصلح احوال بلدهم".

أعمال شهيرة له
عمل المخرج عمرو عرفة في إخراج العديد من المسلسلات منها: لحظات حرجة ، سرايا عابدين ،بالإضافة إلى إخراج العديد من الأفلام منها: السفارة في العمارة، سمير أبو النيل، السفارة في العمارة، جعلتني مجرمآ، الشبح، ابن القنصل، زهايمر.

إمام يروج لـ "لص بغداد"
كان الفنان محمد إمام الأفيش الدعائي لفيلم لص بغداد وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

وشوق محمد إمام جمهوره للفيلم وعلق على الأفيش قائلًا: ‏‎توكلنا على الله، أضخم إنتاج لفيلم مصري .. سنتين تحضير و تصوير .. أماكن أول مرة يتصور فيها .. مشاهد أكشن ماتعملش زيها.

وأضاف: جمهوري الحبيب يسعدني أقدملكم لص بغداد ‎يناير ٢٠٢٠ بجميع دور العرض في ‎مصر وكل ‎الوطن العربي إن شاء الله.


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