Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير الكرة بالزمالك يعلق على إصابة محمد محمود

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
Advertisements
أمير مرتضي
أمير مرتضي
السيد علي
Advertisements
عبر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد لإصابة محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي.

وتعرض محمود  لإصابة بالرباط الصليبي، خلال تدريبات القلعة الحمراء، أمس الأول، وذلك خلال قضائه لفترة تأهيل من نفس الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة.

وصرح أمير مرتضى، عبر فضائية قناة الحدث في فيديو تم بثه: "نتمنى الشفاء العاجل لمحمد محمود بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي".

وواصل نجل رئيس الزمالك حديثه: "محمد محمود لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة، وسيعود أفضل مما كان عليه".

تعرف على مواجهات الزمالك في إفريقيا 

انتهت مباراة العودة بين الزمالك وجينيراسيون السنغالي التي أقيمت اليوم على استاد السلام بفوز الزمالك بهدف نظيف وذلك في دور الإثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

كان الزمالك خسر من الفريق السنغالي خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفي محمد. شهدت مباراة العودة في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا الكثير من الأحداث أبرزها قرار الكاف بإقامة المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي (الكاف) قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

أما على الصعيد المحلي، ففاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف الزمالك كلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم صدارته مؤقتًا. 

بفوز الزمالك، فإنه تأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وقع في المجموعة الأولى برفقة كلا من مازيمبي الكونغولي والأول نن أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

من المقرر أن تكون أول مواجهات الزمالك الأفريقية مع مازيمبي الكونغولي في الكونغو يوم السبت في الثلاثين من نوفمبر من عام 2019.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف مصطفي محمد دوري ابطال افريقيا حسام البدري اليوم مصر اليوم الفراعنة أمير مرتضي

أخبار تهمك

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 10 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 8 ساعات

بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 19 ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليها

عاجل - جينيراسيون يُعلنها: فزنا على الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة لها

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددةNOW

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون بث مباشر ON SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك NOW

يلا zamalek كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجينيرسيون "أون سبورت" مجانا tap3live مشاهدة مباراة الزمالك yalla shoot لايف

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

03:52 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status