مدير الكرة بالزمالك يعلق على إصابة محمد محمود

عبر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد لإصابة محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي.





وتعرض محمود لإصابة بالرباط الصليبي، خلال تدريبات القلعة الحمراء، أمس الأول، وذلك خلال قضائه لفترة تأهيل من نفس الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة.





وصرح أمير مرتضى، عبر فضائية قناة الحدث في فيديو تم بثه: "نتمنى الشفاء العاجل لمحمد محمود بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي".





وواصل نجل رئيس الزمالك حديثه: "محمد محمود لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة، وسيعود أفضل مما كان عليه".





تعرف على مواجهات الزمالك في إفريقيا





انتهت مباراة العودة بين الزمالك وجينيراسيون السنغالي التي أقيمت اليوم على استاد السلام بفوز الزمالك بهدف نظيف وذلك في دور الإثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الزمالك خسر من الفريق السنغالي خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفي محمد. شهدت مباراة العودة في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا الكثير من الأحداث أبرزها قرار الكاف بإقامة المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي (الكاف) قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أما على الصعيد المحلي، ففاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف الزمالك كلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم صدارته مؤقتًا.

بفوز الزمالك، فإنه تأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وقع في المجموعة الأولى برفقة كلا من مازيمبي الكونغولي والأول نن أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

من المقرر أن تكون أول مواجهات الزمالك الأفريقية مع مازيمبي الكونغولي في الكونغو يوم السبت في الثلاثين من نوفمبر من عام 2019.





