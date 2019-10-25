Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم مصير إيسكو مع الفريق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:09 ص
Advertisements
إيسكو
إيسكو
حسام مجدي
Advertisements

حسم نادي ريال مدريد الإسباني مصير الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم وسط الفريق سزاء بالبقاء أو الرحيل خلال الفترة القادمة.


ريال مدريد يقرر رحيل إيسكو

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ريال مدريد سيسمح إلى إيسكو بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وأشار الموقع إلى أن نادي ريال مدريد سيبدأ الفترة القادمة في السماع إلى العروض المقدمة إلى إيسكو سواء الإعارة أو البيع النهائي.


الأندية المهتمة بضم إيسكو

وذكر الموقع أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إيسكو في يناير أبرزها نادي مانشستر سيتي ويوفنتوس وأرسنال.


سبب رغبة ريال مدريد في بيع إيسكو

كما أكدت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في بيع إيسكو ليتمكن النادي من الانتفاع منه ماديا لضم كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام في الشتاء أو الصيف.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ايسكو وريال مدريد ايسكو الدوري الاسباني

أخبار تهمك

بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 7 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 18 ساعة

حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

منذ أقل من ساعة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يخطط لضم "إيسكو" من ريال مدريد

إيسكو يحدد المقابل المادي للتخلي عن إيسكو

يوفنتوس يعرض نجمي الفريق للبيع من أجل إيسكو

ريال يحدد شروطه لبيع إيسكو في الصيف

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. نجم الملكي يشعل غضب زيدان وبرشلونة يرفع الراية البيضاء أمام المرينجي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. تحديد موعد الإعلان عن الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين عن الملكي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

03:26 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status