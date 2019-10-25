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زيدان يطالب إدارة ريال مدريد بحل مشكلة الفريق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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قام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني بمطالبة مجلس الإدارة بحل المشكلة التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

زيدان يطلب التعاقد مع هالاندا

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن زيدان طالب إدارة نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاندا مهاجم نادي سالزبورج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن زيدان طالب إدارة ريال مدريد بسرعة ضم هالاندا في يناير القادم بأي ثمن.

حل مشكلة ريال مدريد

وأكدت الصحيفة أن زيدان قام بمطالبة إدارة ريال مدريد بضم هالاندا في الشتاء ليحل مشكلة خط الهجوم للفريق.
كما ذكرت الصحيفة أن زيدان يرى أن خط هجوم ريال مدريد يحتاج إلى تدعيم بسبب كثرة الفرص التي يضيعها المهاجمين والأهداف القليلة التي يسجلها الفريق.

مشاركات هالاندا مع سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك إيرلينج هالاندا في 13 مباراة مع نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 20 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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