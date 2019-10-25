شاهد.. كيف أحيا محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن شقيقه (صورة)





أعمال البزاوي

شارك الفنان محمود البزاوي في العديد من الأعمال الفنية منها : ليلة هنا وسرور ، تراب ألماس ، بني أدم ، تصبح على خير ، رسالة إلى الوالي ، زي النهاردة ، فيلم ثقافي ، المصلحة ، الشبح ، جعلتني مجرمآ.



وشارك أيضآ في العديد من المسلسلات منها : أهو ده اللي صار، ظرف أسود، لحظات حرجة، علامة إستفهام، الرجل العناب، شنة ورنة، كلبش.

‏⁧‫علق الفنان محمود البزاوي عليها قائلاً : "محمود البنا‬⁩ رمز الشهامه ، الجدعنه ، الرجوله ، الإنسانيه و التربيه .. اعتقد ان حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ).. وان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. الف رحمه ونور عليك يا رب