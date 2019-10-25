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شاهد.. كيف أحيا محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن شقيقه (صورة)
الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
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روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة تجمعه بابن أخيه الشهيد هشام مصطفى البزاوي.
وعلق البزاوي على الصورة قائلاً: "النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى الرابعة على استشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي.
وأضاف قائلاً: "ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة.. الف رحمة ونور عليك يا حبيبي".
واقعة استشهاده
استشهد هشام مصطفى البزاوى ابن شقيق الفنان محمود البزاوي، أثناء عملية غادرة نفذها الإرهابي هشام عشماوي فى منطقة الواحات الغربية، خلال شهر أكتوبر عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 عسكريا آخرين.
وعلق البزاوي على الصورة قائلاً: "النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى الرابعة على استشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي.
وأضاف قائلاً: "ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة.. الف رحمة ونور عليك يا حبيبي".
واقعة استشهاده
استشهد هشام مصطفى البزاوى ابن شقيق الفنان محمود البزاوي، أثناء عملية غادرة نفذها الإرهابي هشام عشماوي فى منطقة الواحات الغربية، خلال شهر أكتوبر عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 عسكريا آخرين.
توفي البطل الشهيد هشام مصطفى البزاوي في السابعة والعشرون من عمره.
على صعيد أخر: نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لشهيد الشهامة محمود البنا.
علق الفنان محمود البزاوي عليها قائلاً : "محمود البنا رمز الشهامه ، الجدعنه ، الرجوله ، الإنسانيه و التربيه .. اعتقد ان حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ).. وان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. الف رحمه ونور عليك يا رب
شهيد الشهامة
على صعيد أخر: نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لشهيد الشهامة محمود البنا.
علق الفنان محمود البزاوي عليها قائلاً : "محمود البنا رمز الشهامه ، الجدعنه ، الرجوله ، الإنسانيه و التربيه .. اعتقد ان حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ).. وان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. الف رحمه ونور عليك يا رب
أعمال البزاوي
شارك الفنان محمود البزاوي في العديد من الأعمال الفنية منها : ليلة هنا وسرور ، تراب ألماس ، بني أدم ، تصبح على خير ، رسالة إلى الوالي ، زي النهاردة ، فيلم ثقافي ، المصلحة ، الشبح ، جعلتني مجرمآ.
وشارك أيضآ في العديد من المسلسلات منها : أهو ده اللي صار، ظرف أسود، لحظات حرجة، علامة إستفهام، الرجل العناب، شنة ورنة، كلبش.
شارك الفنان محمود البزاوي في العديد من الأعمال الفنية منها : ليلة هنا وسرور ، تراب ألماس ، بني أدم ، تصبح على خير ، رسالة إلى الوالي ، زي النهاردة ، فيلم ثقافي ، المصلحة ، الشبح ، جعلتني مجرمآ.
وشارك أيضآ في العديد من المسلسلات منها : أهو ده اللي صار، ظرف أسود، لحظات حرجة، علامة إستفهام، الرجل العناب، شنة ورنة، كلبش.
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