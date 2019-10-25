Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. كيف أحيا محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن شقيقه (صورة)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة تجمعه بابن أخيه الشهيد هشام مصطفى البزاوي.

وعلق البزاوي على الصورة قائلاً: "‏النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى الرابعة على استشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء ابن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي.

وأضاف قائلاً: "ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة.. الف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

واقعة استشهاده
 استشهد هشام مصطفى البزاوى ابن شقيق الفنان محمود البزاوي، أثناء عملية غادرة نفذها الإرهابي هشام عشماوي فى منطقة الواحات الغربية، خلال شهر أكتوبر عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 عسكريا آخرين.

توفي البطل الشهيد هشام مصطفى البزاوي في السابعة والعشرون من عمره. 

شهيد الشهامة
على صعيد أخر: نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لشهيد الشهامة محمود البنا.
 
‏⁧‫علق الفنان محمود البزاوي عليها قائلاً : "محمود البنا‬⁩ رمز الشهامه ، الجدعنه ، الرجوله ، الإنسانيه و التربيه .. اعتقد ان حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ).. وان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. الف رحمه ونور عليك يا رب

أعمال البزاوي
شارك الفنان محمود البزاوي في العديد من الأعمال الفنية منها : ليلة هنا وسرور ، تراب ألماس ، بني أدم ، تصبح على خير ، رسالة إلى الوالي ، زي النهاردة ، فيلم ثقافي ، المصلحة ، الشبح ، جعلتني مجرمآ.

وشارك أيضآ في العديد من المسلسلات منها : أهو ده اللي صار، ظرف أسود، لحظات حرجة، علامة إستفهام، الرجل العناب، شنة ورنة، كلبش.

شاهد.. كيف أحيا محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن شقيقه (صورة)
شاهد.. كيف أحيا محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن شقيقه (صورة)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محمود البزاوي يوجه رسالة لـ أمير كرارة عقب استشهاد صلاح الطوخي

جولة مع الفنانين..نسرين طافش ترد على شائعة وفاة كريم عبد العزيز بطريقتها الخاصة

دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لفاروق الفيشاوي في عيد ميلاده

ماذا طلب محمود البزاوي من جمهوره في يوم الشهيد؟

جولة الفنانين.. محمود البزاوي يطالب جمهوره بالدعاء لنجل شقيقه

ممثل مصري شهير يعلق على تسليم عشماوي: "قتل ابن شقيقي"

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

عاجل| في ذكرى "غرق الإسكندرية".. هل ستتكرر الكارثة من جديد؟ (التفاصيل الكاملة)

03:52 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status