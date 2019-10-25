ريال مدريد يبلغ نجمه بالرحيل

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن ريال مدريد أبلغ لاعبه بإمكانية الرحيل وذلك بعد أقل من موسم على انضمامه للفريق الملكي قادما من الدوري الإنجليزي.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إبراهيم دياز انتقل من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد في يناير الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة 6 مواسم لكنه تعرض للإصابة في أوتار الركبة وغاب لفترات طويلة.





وأشارت التقارير إلى أن دياز عانى من نكسة جديدة في أواخر أغسطس الماضي ومنذ ذلك الحين وهو يكافح من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.





وأوضحت التقارير أن دياز شارك في 12 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ عودته إلى إسبانيا وسجل هدفًا واحدًا فقط وصنع هدفين.





وفي هذا الموسم، شارك دياز في مباراة واحدة فقط كبديل أمام ريال مايوركا في اللقاء الذي خسره ريال مدريد بهدف نظيف وفقد بسببه صدارة الدوري الإسباني.





واضطر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لمغادرة معسكر تدريبات الفريق في مونتريال في يوليو الماضي لكنه رأى لاعبه الشاب إبراهيم دياز يثير الإعجاب قبل ذلك وكان من المفترض أن يرحل للإعارة من أجل لعب دقائق أكثر لكن آدائه في التدريب حتى الآن أظهر لزيدان شيئًا ما يمكن أن يستخدمه في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أنه يمكن أن يلعب دياز على كلا الجناحين وهو بارع في استخدام كلا القدمين وهذه مهارة قيمة في نظام زيدان وربما يكون أكثر فائدة من لوكاس فاسكيز وذلك ببساطة بسبب التنوع.





ويعرف إبراهيم دياز أن أمامه فرصة رائعة لتأمين مكانه مع ريال مدريد مثلما فعل ماركو أسينسيو في عام 2016 غاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي السابق عن بطولة أوروبا لأقل من 21 عامًا بسبب إصابة مثلما فعل مواطنه قبل ثلاث سنوات.





أحد العواقب التي تقف ضد إبراهيم دياز هو مركزه حيث تلك المنطقة التي يرغب زيدان وبيريز في قليص عددها وصل هازارد ويوفيتش ورودريجو جميعهم كجزء من الإنفاق الصيفي الهائل للنادي في حين لم يحرز أي تقدم حتى الآن في خروج بيل أو فاسكيز.



