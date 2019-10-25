Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يبلغ نجمه بالرحيل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
Advertisements
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية عالمية بأن ريال مدريد أبلغ لاعبه بإمكانية الرحيل وذلك بعد أقل من موسم على انضمامه للفريق الملكي قادما من الدوري الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إبراهيم دياز انتقل من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد في يناير الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة 6 مواسم لكنه تعرض للإصابة في أوتار الركبة وغاب لفترات طويلة.

وأشارت التقارير إلى أن دياز عانى من نكسة جديدة في أواخر أغسطس الماضي ومنذ ذلك الحين وهو يكافح من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأوضحت التقارير أن دياز شارك في 12 مباراة فقط بقميص ريال مدريد منذ عودته إلى إسبانيا وسجل هدفًا واحدًا فقط وصنع هدفين.

وفي هذا الموسم، شارك دياز في مباراة واحدة فقط كبديل أمام ريال مايوركا في اللقاء الذي خسره ريال مدريد بهدف نظيف وفقد بسببه صدارة الدوري الإسباني.

واضطر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لمغادرة معسكر تدريبات الفريق في مونتريال في يوليو الماضي لكنه رأى لاعبه الشاب إبراهيم دياز يثير الإعجاب قبل ذلك وكان من المفترض أن يرحل للإعارة من أجل لعب دقائق أكثر لكن آدائه في التدريب حتى الآن أظهر لزيدان شيئًا ما يمكن أن يستخدمه في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أنه يمكن أن يلعب دياز على كلا الجناحين وهو بارع في استخدام كلا القدمين وهذه مهارة قيمة في نظام زيدان وربما يكون أكثر فائدة من لوكاس فاسكيز وذلك ببساطة بسبب التنوع.

ويعرف إبراهيم دياز أن أمامه فرصة رائعة لتأمين مكانه مع ريال مدريد مثلما فعل ماركو أسينسيو في عام 2016 غاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي السابق عن بطولة أوروبا لأقل من 21 عامًا بسبب إصابة مثلما فعل مواطنه قبل ثلاث سنوات.

أحد العواقب التي تقف ضد إبراهيم دياز هو مركزه حيث تلك المنطقة التي يرغب زيدان وبيريز في قليص عددها وصل هازارد ويوفيتش ورودريجو جميعهم كجزء من الإنفاق الصيفي الهائل للنادي في حين لم يحرز أي تقدم حتى الآن في خروج بيل أو فاسكيز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يناير مانشستر سيتي زين الدين زيدان زين الدين زيدان ريال مدريد بيريز الميركاتو الرئيس التونسي الجديد ابراهيم دياز

أخبار تهمك

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 9 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 7 ساعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته

منذ ساعة و 20 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 5 ساعات

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الريال يقرر التخلص من نجم الفريق نهائيا وبيريز مصمم على ضم صفقة القرن في الميركاتو

رسميا.. ريال مدريد يعلن استمرار نجمه

أهم أخبار ريال مدريد| الملكي يتراجع عن ضم صفقة القرن وبيريز يوجه ضربة مميتة إلى برشلونة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المنتظرة تقترب جدًا و6 نجوم يرحلون عن الملكي وصفقة تبادلية كبري مع الشياطين

زيدان يحسم مصير إبراهيم دياز مع ريال مدريد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

03:26 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status