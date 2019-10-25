ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس





وتأهل الزعيم الهلالي على حساب السد القطري، بعدما فاز عليه ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتلقى هزيمة برباعية لهدفين على ملعب الملك سعود بالرياض، ليصعد بفارق هدف للمباراة النهائية.





ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعودي قبل استكمال منافسات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان بالتقرير الآتي:-