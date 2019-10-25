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ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
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الانفاق
الانفاق
محمد الصو
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اختتمت مباريات اليوم الأول من مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء أمس بمواجهتين، حيث نجح الاتفاق في الفوز على العدالة، بهدف دون رد، بينما حصد الشباب فوزا هاما على الوحدة بهدفين دون رد.


ومن المقرر أن تستأنف مباريات الجولة الثامنة، مساء اليوم الجمعة حيث يحل الفيحاء ضيفا على الفتح، فيما يستقبل الرائد منافسه ضمك.


وتستكمل مباريات الجولة الثامنة يوم غدا السبت بمواجهتي التعاون ضد الفيصلي، والحزم ضد أهلي جدةالسعودي.

وتختتم المواجهات للجولة الثامنة يوم الأحد المقبل بمواجهة الاتحاد أمام أبها، والهلال ضد النصر، في مباراة من العيار الثقيل خاصة أن الزعيم الهلالي، نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.


"الهلال يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا"

ويعود الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، للمواجهات المحلية بعدما نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة في تاريخه.


وتأهل الزعيم الهلالي على حساب السد القطري، بعدما فاز عليه ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتلقى هزيمة برباعية لهدفين على ملعب الملك سعود بالرياض، ليصعد بفارق هدف للمباراة النهائية.


ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعودي قبل استكمال منافسات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان بالتقرير الآتي:-


1- الهلال 19 نقطة من 7 مباريات.

2- الشباب 15 نقطة من 8 مباريات.

3- الوحدة 15 نقطة من 8 مباريات.

4- الأهلي 14 نقطة من 7 مباريات.

5- الفيصلي 14 نقطة من 6 مباريات.

6- النصر 11 نقطة من 6 مباريات.

7- الحزم 10 نقاط من 7 مباريات.

8- الاتفاق 9 نقاط من 8 مباريات.

9- الاتحاد 9 نقاط من 7 مباريات.

10- أبها 8 نقاط من 7 مباريات.

11- العدالة 7 نقاط من 8 مباريات.

12- التعاون 7 نقاط من 6 مباريات.

13- الفيحاء 6 نقط من 7 مباريات.

14- الرائد 5 نقاط من 6 مباريات.

15- الفتح 4 نقاط من 7 مباريات.

16- ضمك 4 نقاط من 7 مباريات.
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