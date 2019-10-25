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انضمام كهربا إلى الأهلي مهدد بالفشل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:23 ص
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محمود كهربا
محمود كهربا
ريهام عبد المحسن
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كشف مصدر بالنادي الأهلي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي صدم إدارة القلعة الحمراء بسبب طلبه الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد إذا تمت صفقة انتقاله إليه في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن كهربا طلب أيضا الحصول على 25 مليون جنيه وهو مقدم تعاقد وهي الطلبات التي قوبلت بتحفظ شديد من قبل مجلس إدارة النادي الأحمر.

وألمح المصدر أن إنضمام كهربا للأهلي بات مهددا بالفشل بسبب تلك المطالب بالإضافة إلى عدم اتخاذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني أي قرار بشأنه لاسيما وأنه يرى عدم الفائدة من انضمامه في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في الفريق في نفس مركزه.

وأكدت تقارير صحفية مطلع الشهر الجاري أن مسئولي الأهلي حصلوا رسميًا على توقيع محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالي مقابل 4 مواسم ونصف وءلك بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت التقارير بأن محمود كهربا حصل على مقدم تعاقد من إدارة القلعة الحمراء في الساعات القليلة الماضية بعد الحصول على توقيعه كما استقر جهاز الكرة في القلعة الحمراء على دفع قيمة الشرط الجزائي فى عقد كهربا لفريقه البرتغالي.

وأشارت التقارير إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كان قد تابع عددًا من الفيديوهات الخاصة بمحمود كهربا ومنح إدارة ناديه الضوء الأخضر مقابل الحصول على خدماته.

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