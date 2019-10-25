إصابة 11 شخصًا من بينهم 4 أشقاء إثر تعرضهم لحادث سير بالمنيا (أسماء)

أصيب 11 شخصًا من بينهم 4 أشقاء أثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ربع نقل والآخري أتوبيس، بالقرب من مقر مرور المنيا الجديدة، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي، وأزيلت آثار الحادث لتسيير حركة المرور.





كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول بلاغ من مستشفي التأمين الصحي بالمنيا بوصول 11 مصاب إثر تعرضهم لحادث تصادم.





وبإنتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس بالقرب من مقر مرور المنيا الجديدة.





أسفر الحادث عن إصابة كلا من: حازم محمد رفعت 15 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مصطفي عبد اللطيف فتح الله، 19 عاما، عامل،، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه واشتباة كسر بالقدم اليسري، وشقيقة حمادة عبد اللطيف، 30 عاما، مصاب بجرح متهتك بالوجة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وما بعد الارتجاج، وشقيقهما وليد عبد اللطيف 22 عاما، عامل، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى، وشقيقهم الأصغر، مؤمن عبد اللطيف فتح الله، 21 عاما، عامل، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى وكدمات متفرقة بالجسد، شعبان زناتى بدوى، 40 عاما، عامل، مقيم بقرية ابو جناح، مصاب ما بعد ارتجاج وكدمات بالجسم، وباسم مخلوف حسان، 16 عاما، مقيم بقرية بنى حسن، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه وكسر بالكتف الأيسر والايمن، وعبد الغني محسن، 28 عاما، مقيم بقرية، بنى حسن، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى وكدمات بالجسم، نادر سيد فتح الله، 19 عاما، عامل، مقيم بعزبة ابوجناح التابعة لبنى حسن، مصاب باشتباة كسر بالعمود فقرى، ومحمد فتح الله، 21 عاما، عامل، مقيم بعزبة ابوجناح، مصاب بكدمات شديدة، وأحمد عمر محمد، 15 عاما، عامل، مصاب بكدمات وجروح متفرقه بالجسد.



