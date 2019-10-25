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عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
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حالة الطقس في مصر - الأرصاد الجوية
حالة الطقس في مصر - الأرصاد الجوية
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"تحذيرات عاجلة، بيانات رسمية، قرارات مهمة، طوارئ في المحافظات"، كواليس ومفاجآت واستعدادات تشهدها محافظات جمهورية مصر العربية، استعدادا لمواجهة أي طوارئ أو أمطار غزيرة أو عواصف، للتعامل معها في الحال دون حدوث أي مشكلات، خاصة في المدن والمحافظات الساحلية والحدودية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم وغدًا.

تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر
الأرصاد الجوية، أصدرت عددًا من البيانات المهمة، فضلًا عن صدور مجلس الوزراء عددًا من القرارات الرسمية، حفاظًا على سلامة المواطنين بالتزامن مع النوة الشتوية والموجة الطقس السيئ.

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا
الحكومة تصدر بيانا مهما وتعلن حالة الطوارئ بشأن حالة الطقس اليوم
وفي الساعات الأخيرة من مساء أمس، أصدر مجلس الوزراء، بيانًا مهمًا، كلف خلاله المسؤولين في المدن المُطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء بإعلان حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووجه الوزراء، في بيانه، نصائح ومناشدة للمواطنين، بضرورة التزام االمنازل اليوم الجمعة، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، والتزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، محذرًا أيضًا من التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء أو أسفل البلكونات القديمة.

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا
نصائح مهمة وعاجلة للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم في مصر
وعن القرارات والنصائح المهمة، أكد مجلس الوزراء، أنه لابد من التزام أهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، باتباع البيانات المنشورة والموجهة إليهم بشكل خاص، وذلك في ضوء التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حرصًا على سلامتهم، ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة اليوم.

من جهته، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 أكتوبر، على أن تكون ذروتها اليوم الجمعة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

عاجل.. الحكومة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. والأرصاد تصدر بيانا جديدا
موعد تحسن حالة الطقس في مصر
وأكد مجلس الوزراء، تقارير هيئة الأرصاد، من توقع بدء تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر، بحيث تنحصر فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المُعدلات الطبيعية.

كما دعا مجلس الوزراء، إلى ضرورة التزام قائدي المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وطالب المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما دعا إلى التأكد من صلاحية تشغيل وكفاءة عمل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات. وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.

وعن طقس اليوم الجمعة، وجهت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا، بضرورة توخي الحذر اليوم الجمعة وغدًا، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين من أي مخاطر محتملة.

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