نجم توتنهام بديل بنزيما في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه مرة أخرى بالمهاجم الإنجليزي هاري كين نجم وهداف توتنهام الإنجليزي من أجل للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن ريو فيرديناند نجم دفاع مانشستر يونايتد والفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات دعا مواطنه هاري كين إلى الرحيل عن توتنهام في أسرع وقت ممكن إذا كان يرغب في الفوز بالبطولات.





وأكد الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي يرى أن الوقت حان لتبديل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي أكمل عامه العاشر داخل قلعة السانتياجو برنابيو ويعتقد أن هاري كين هو البديل المثالي بعد مواسمه الرائعة مع توتنهام.





وذكر الموقع الإسباني أن هاري كين الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لن ينضم إلى ريال مدريد بالسهولة المتوقعة، حيث قدرت إدارة توتنهام الإنجليزي قيمته بحوالي 180 مليون يورو وهو سعر كبير للغاية.





وأوضح الموقع الإسباني أن كلا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد أعربا عن اهتمامهما بالفوز بخدمات النجم الإنجليزي في الماضي لكن هاري كين قام مؤخرًا بتوقيع عقد جديد لمدة ست مواسم في الصيف الماضي.





وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة ويستهدف اليوفي ضم أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي.





وأوضحت صحيفة تايمز الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير لتدعيم القوة الهجومية لليوفي في الفترة القادمة.





ويأتي تفكير إدارة يوفنتوس في التعاقد مع هاري كين لتدعيم هجوم الفريق الملكي، حيث تقدم عمر الثنائي كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين واقتراب اعتزالهما بالإضافة للرحيل المحتمل لماريو ماندزوكيتش خلال الفترة القادمة.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي توتنهام اشترط الحصول على 250 مليون استرليني للموافقة على بيع هاري كين.





يذكر ان نادي يوفنتوس ليس الوحيد فقط المهتم بالتعاقد مع هاري كين بل يعد اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لنادي ريال مدريد والذي يستهدف التعاقد معه أيضًا خلال الميركاتو القادم كما يهتم أيضًا ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات كين في الفترة القادمة.



