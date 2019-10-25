أحمد الروبي لـ"الفجر الفني": لم أتوقع نجاح "سقفة".. وكان كل حلمي أعمل أغنية والناس تشبه عليا (فيديو)

*قدمت في برنامج ذا فويس وستار أكاديمي ولم يتم قبولي







*اتمني عمل دويتو غنائي مع عمرو دياب وشيرين وتامر حسني وشاب خالد



*عبد الحليم هو مثلي الأعلى



*أعمالي القادمة أغنية لأهم أحداث 2019



فنان وملحن شاب ذو صوت دافئ استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الفنيه بموهبته واصراره على تحقيق حلمه غير مسار حياته إلى "الغناء" ليرسم لنفسه طريقًا يصعد من خلاله للنجوميه وأن تكون تجربته هي بداية الطريق لجيل جديد من الموهوبين للوصول وتحقيق أحلامهم.



وكان لـ " الفجر الفني" هذا اللقاء مع الفنان الصاعد أحمد الروبي..



في البداية من هو أحمد الروبي؟

أنا شخص عادي جدًا أعمل في إحدى الشركات الإعلانية وبشتغل في الإعلانات منذ فترة كبيرة وبدأت الغناء من 2005



وأضاف: "أول أغنيه حقيقة ليا نزلت في السوق كانت في 2010 وحققت نجاحًا قليلًأ بس بعد الثورة ومن بعدها بدأت بتنزيل أغنيه ليا أو أغنتين كل سنة.



وتابع: كانت بداية معرفتي بالشركة التي أعمل بها في 2011 من خلال أغنيه (هوبا ايجيبشن استايل) غنيت فيها مقطع ومن هنا بدأت الشركة تقتنع بيا كموهبه تغني وعندي موهبه تلحين وبدأت بالعمل معهم من سنتين وصورنا إعلانات كثيره كانت من أفكاري إلى أن جاءت فرصة الغناء من سنة.







هل فكرت ان تشترك في برامج اكتشاف المواهب قبل ذلك؟

نعم فكرت بالتأكيد وخضت أكثر من تجربة في سبيل ذلك. نعم فكرت بالتأكيد وخضت أكثر من تجربة في سبيل ذلك.



ماهي البرامج؟

قدمت مرة في ذا فويس ومر أخرى في ستار أكاديمي ولكنني لا اتذكر الموسم ولكن لم يتم قبولي.





هل ساعدك أحد لدخول هذا المجال؟

لا،، في أول بداياتي عملت أغنية وذهبت لتوزيعها في الراديو بنفسي وكنت بجري ورا الردايوهات علشان يوزعوها.



وأكد الذي دعمني فعليًا أغنيه سقفة وقبلها أغنيه اسمهت "لفة"0 فى 2015 لتشجيع السياحة وكانت من إنتاج نفس الشركة التي أعمل بها حاليًا.

شركه طياره اول من دعمت مواهبتي



من أول شاعر وملحن تعاملت معهما؟

أنا من كتبت معظم الأغاني وملحنها، فيما عدا أغاني "لفة" التي ساعدني في كتابتها الشاعر محمد فايز وأغنيه "نص حياتك" كان عمر سلطان و"سقفة" رامز يوسف.



من الشعراء والملحنين الذين تتمنى التعاون معهم؟

كل الشعراء والملحنين في السوق، لو هناك شئ جيد اتمني التعامل معهم.



هل هناك مطرب تتمني عمل دويتو غنائي معه؟

في كتير مثل عمرو دياب فهو بالنسبة لي شئ كبير وكذلك الشاب خالد وشيرين وسميره سعيد وتامر حسني وحماقي.



من هو مطربك المفضل والذي تحب سماعه؟





هل كنت تتوقع النجاح الكبير لأغنيه سقفة؟ أحب من القدماء العندليت الراحب عبد الحليم حافظ فهو مثلي الأعلى وأحب مايكل جاكسون طول عمري فهو مثلي الاعلى من المطربين الأجانب وعمرو دياب فاهو من النسبه لي التوب في الوطن العربي.

لم أكن أتوقع اي شيء، كان كل حلمي عمل أغنيه ليا الناس تحبها وتبدء تشبه عليا لو طلعت في كليب، لكن أول كليب ليا ومعي كل هؤلاء الفنانين وانا أظهر بجانبهم وبغني وهند صبري جمبي في نفس الفريق هذا شئ لم أكن اتخيله.



كيف تم الاتفاق على أغنية "سقفة"؟

الأغنيه هي فكرة رامز يوسف، شريك في الشركة التي أعمل بها حاليًا بالتعاون مع مهرجان الجونه من أول سنة، مضيفًا: "أول وثاني سنة كنا بنعمل برامج مع الفنانين وفي السنه الثالثه جاء رامز وقال لي ماتيجي نعمل أغنية بما انك بتعرف تلحن وألحانك حلوة.



وأضاف: "قاللي عندنا فرصة إننا نقدم الأغنيه ونصورها علشان إحنا بنقابل هناك فنانيين كثير وهنطلب من الفنانيين يظهروا معانا في الكليب يسقفوا يبعتوا بوسة حاجات خفيفة كده كانت الفكره بهذه البساطة.



وتابع: "كان باقي معايا أسبوع علشان أعرف اطلع فيه الأغنيه وفي خلال هذا الاسبوع لم افعل اي شئ ولم يكن هناك أي فكرة، وقبل أن يذهب رامز لعمرو منسي، بيوم قال لي هل وجدت الفكره قولت له أنا بفكر في كلمه اسمها (سقفة) قال لي يعني ايه سقفة؟



وأشار إلى أنه قال له: "أريد أن اقول سقفة للناس التي عملت المهرجان والناس التي شاركت فيه وسقفه للناس اللي دعمت المهرجان وجعلته يكمل سنوات وسنوات قادمة، فاجابني قائلًا: الفكرة دي جيده وأبدأ نفذها.



وأضاف: "فبدأت بالعمل على الفكرة وأول مابدأت العمل على كلمه سقفة عرفت معناها ايه والأغنية كلها لاقيتها"









بعد نجاح "سقفة" هل هذا يحملك مسئولية لاختياراتك المقبلة؟ للأسف حمل وضغط يجب أن أقدم الأغنيه التالية بنفس المستوى أو أعلى منها، الاغنية بقى ايه وكلامها وموضوعها ومزيكتها ايه حاليًا لا أعرف كل اللي بفكر فيه حاليًا إني عايز عمل اغنيه مفرحه للناس تنبسط بها مثل اغنيه سقفه

هل عرضت عليك أعمالًا سينمائية أو درامية بعد نجاحك الأخير؟

لا،، لم تعرض عليا بعد



كنت طرحت أغنيه "سنة بنودعها" هل هي من كلماتك؟

نعم من كلماتي أنا وفريقي.