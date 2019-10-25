فالفيردي يقرر بيع 3 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قرر من خلال مدربه أرنستو فالفيردى بيع ثلاث لاعبين من أجل الإستفادة المادية من بيعهم تمهيداً لشراء بعض اللاعبين المميزين خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى قرر بيع ثلاث لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد يضيفوا للفريق.





وسيكون أول الأسماء التي يسعي برشلونة لبيعها خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة هو النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة والذى خرج خلال الموسم الحالي من حسابات الحهاز الفني للبارسا بقيادة فالفيردي وأصبح لايشارك بصفة أساسية أو حتي الدخول كبديل خلال لقائات برشلونة وأصبح الثلاثي فرانك دى يونج وأرثور ميلو وفيدال وتواجد في بعض ا لأوقات سيرجيو روبيرتو كاف بالنسبة للمدرب الإسباني، مما جعله يفكر في رحيل راكيتيتش.





3 أندية تريد التعاقد مع نجم برشلونة في حال رحيله





يراقب ثلاث أندية موقف لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش من البقاء او الرحيل عن صفوف البارسا خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمه، وهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.





برشلونة تفكر في الإستغناء عن ألينيا ودى بويج





واللاعب الثاني الذي يدرس فالفيردي الإستغناء عنه هو لاعب الوسط فرانك دى بويج الذي لا يشارك مع البارسا خلال الموسم ويلعب مع الرديف وأيضاً لاعب الوسط كارلوس ألينيا والذى خرج أيضاً من حسابات فالفيردي.

برشلونة تسعي للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي





ويسعي برشلونة الإستفادة المادية من بيع الثلاثي للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي كريستيان إريكسن النجم الدنماركي.



