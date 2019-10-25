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نبأ سار.. نجم برشلونة يستعد للعودة إلى الفريق في المباراة القادمة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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تلقى نادي برشلونة وجماهير النادي نبأ سار بعودة نجم الفريق الشاب مرة أخرى للمشاركة مع الفريق في المباريات الفترة القادمة.


فاتي يعود للمشاركة مع برشلونة

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن إنسو فاتي نجم نادي برشلونة الشاب سيعود للمشاركة مع الفريق في مباراة بلد الوليد القادمة بالدوري الإسباني.


وكان فاتي قد غاب عن المباراة الماضية لبرشلونة ضد نادي سلافيا براج في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب إسبانيا للشباب.


كما أكدت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة من الممكن أن يمنح فاتي المشاركة في الشوط الثاني من مباراة بلد الوليد بالدوري الإسباني.


منافسة شديده تنتظر فاتي

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شديده تنتظر فاتي الفترة القادمة بنادي برشلونة مع الفرنسي عثمان ديمبلي.


موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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الكلمات المفتاحية

ميسي دوري ابطال اوروبا ترتيب الدوري الممتاز برشلونة الدوري الاسباني

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