بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته





اقتحام نقابة المهن الموسيقية



نص عريضة البلاغ ضد حمو بيكا



حمو بيكا يسب هاني شاكر



المطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بيكا











تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض ووكيلًا عن أمير الغناء العربي هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية ببلاغ رسمي إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ضد المدعو محمد محمود مصطفى محمد سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا".وقدم في البلاغ يتهمه بالتحريض والتجمهر وأقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية ومعاودة أقتحامها مرة آخرى وتحطيم كافة محتوياتها.وأضاف "قنطوش" في عريضة البلاغ، أن المشكو في حقه "حمو بيكا" بعد تقدمه للاختبار للحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية وتسديد الرسوم القانونية بإيصال رسمي، قررت لجنة الاختبارات بعدم صلاحيته ورفض طلبه مما دعاه للافتراء على اللجنة بمطالبته بدفع مبلغ مالي ضحم لقبول عضويته.وأوضح بأن المشكو في حقه قام باقتحام نقابة المهن الموسيقية بمعاونة عدد من البلطجية وتوجيه عبارات سب وقذف تجاه الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة والتوعد بإعادة اقتحامه مرة آخرى بأعداد أكبر من معاونيه البلطجية وتحطيم وتكسير محتوياتها قائلًا: "المرة الجاية هيبقى فيه شتيمة وقلة أدب"، كما أشار بيكا، أنه لا يخشى الحبس ولا الموت في سبيل ذلك.وطالب المستشار ياسر قنطوش سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، واتخاذ اللازم قانونيًا تجاه المشكو في حقه.