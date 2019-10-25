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بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض ووكيلًا عن أمير الغناء العربي هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية ببلاغ رسمي إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ضد المدعو محمد محمود مصطفى محمد سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا".

اقتحام نقابة المهن الموسيقية
وقدم في البلاغ يتهمه بالتحريض والتجمهر وأقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية ومعاودة أقتحامها مرة آخرى وتحطيم كافة محتوياتها.

نص عريضة البلاغ ضد حمو بيكا
وأضاف "قنطوش" في عريضة البلاغ، أن المشكو في حقه "حمو بيكا" بعد تقدمه للاختبار للحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية وتسديد الرسوم القانونية بإيصال رسمي، قررت لجنة الاختبارات بعدم صلاحيته ورفض طلبه مما دعاه للافتراء على اللجنة بمطالبته بدفع مبلغ مالي ضحم لقبول عضويته.

حمو بيكا يسب هاني شاكر
وأوضح بأن المشكو في حقه قام باقتحام نقابة المهن الموسيقية بمعاونة عدد من البلطجية وتوجيه عبارات سب وقذف تجاه الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة والتوعد بإعادة اقتحامه مرة آخرى بأعداد أكبر من معاونيه البلطجية وتحطيم وتكسير محتوياتها قائلًا: "المرة الجاية هيبقى فيه شتيمة وقلة أدب"، كما أشار بيكا، أنه لا يخشى الحبس ولا الموت في سبيل ذلك.

المطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بيكا
وطالب المستشار ياسر قنطوش سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، واتخاذ اللازم قانونيًا تجاه المشكو في حقه.


بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته
بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته
بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته
بالمستندات.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع "حمو بيكا" ومحاكمته
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