محافظ البحيرة يتفقد أعمال كسح مياه الأمطار من نفق شبرا بدمنهور (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بجولة بمدينة دمنهور للوقوف على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار والاستعدادات ومدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليا.





كما تفقد محافظ البحيرة نفق شبرا بدمنهور وتابع تشغيل غرفة الطلمبات والبيارة وتابع تشغيل طلمبات شفط المياة من النفق وكذا أعمال كسح وشفط المياه بالشارع وتابع انتظام سير حركة السيارات وعدم تواجد مياه بالنفق، حيث تم تجهيز النفق بعدد 3 طلمبات غاطس بواقع 2 تعمل وواحدة احتياطي وصفيات على جانبي النفق بالإضافة لغرفة تحكم وأطقم على مدار ال24 ساعة لرفع وشفط المياه من النفق والصرف على محطة الصرف.





وأكد "أمنه" على استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها بأسرع وقت.





حيث تم الدفع بجميع المعدات والأطقم بشوارع المراكز والمدن للتعامل الفوري في رفع تراكمات المياه، وشدد المحافظ على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، ورفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.





كانت مدن ومراكز محافظة البحيرة تعرضت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تمر بها البلاد، وأدي ذلك إلي خلو الشوارع من المارة وغلق المحال التجارية.





ووجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتأكد من تواجد المعدات الميكانيكية بالطرق الرئيسية بالمدن والقرى والطرق المؤدية إلي المدارس لرفع مياه الأمطار وعدم ترك أي تجمعات مائية، بالإضافة إلي تفقد سير العمل بمحطات الصرف الصحي والتأكيد من سير العمل بانتظام وبكامل طاقة المحطات، كما تابعوا محطات طلمبات الصرف الزراعي وأنها تعمل بكامل طاقتها.





كما شدد محافظ البحيرة، علي استمرار استنفار الوحدات المحلية لمتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وبمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة.





كان مجلس الوزراء، جدد تحذيره للمواطنين من موجة الطقس السيء واحتمالية حدوث سيول، طبقًا للتقارير الواردة من الجهات المعنية، وناشد المواطنين تخفيف التكدس المروري في الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.





وأوضح محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، "أن البلاد مازالت تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أنه لازالت هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية".



