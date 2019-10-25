القبض على المتهمين بقتل رجل أعمال في بنها

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية، داخل شقته بقرية بطا التابعة لمركز بنها.





وتبين أن وراء الجريمة عاطلين "مسجلي خطر" اقتحما الشقة عن طريق المواسير وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بـ ألة حادة علي رأسه فلقي مصرعه في الحال، وألقي القبض علي المتهمين وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق.





وكان العميد محمد سمير مأمور مركز بنها قد تلقي بلاغا بشأن مقتل راشد عبده راشد 59 سنة صاحب شركة سياحه داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.





وأخطر اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية وإنتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث فقد وردت معلومات لفريق البحث الي أن مرتكبي الحادث هما إ ب عاطل ومقيم قرية بطا السابق إتهامه في عدد قضيتي " سلاح وسرقة مسكن " مطلوب التنفيذ عليه في في 9 أحكام حبس " تبديد وإيصال امانه ومباني، وه ح عاطل السابق إتهامه في عدد قضيتي " مخدرات " مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما امام العميد خالد محمدي مفتش المباحث بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقرا بصحتها حيث قرر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ ماليه نظرًا لإقامته وزوجته وانجاله خارج البلاد لفترات طويلة،فأختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفى سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامى

ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام ولدى إستشعار المجنى عليه بوجود حركة غربية داخل الشقة حاول الصياح إلا أن المتهمان قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات علي رأسه محدثان إصابته المشار اليها بنشابه خشبية ( المستخدمه في صناعة الفطائر ) وخنقه بلف حبل حول عنقه حتي تأكدا من مفارقته الحياه ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة سامسونج وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء علي خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها علي مبلغ 25 الف جنية مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والاداه الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.



