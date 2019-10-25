Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد رسمي من أحمد فتحي علي شارة قيادة الفراعنة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:23 ص
Advertisements
فتحي
فتحي
محمد جمال
Advertisements
كشف نادر شوقي وكيل أعمال قائد منتخب مصر ونجم النادي الأهلي أحمد فتحي، عن طلب الجهاز المنتخب الوطني، من الظهير الأيمن، شارة قيادة الفراعنة، خلال الفترة المقبلة.

وأكد وكيل أحمد فتحي في تصريحات تليفزيونية اليوم، أن بالفعل تم طلب شارة قيادة منتخب مصر من أحمد فتحي وإعطائها لمحمد صلاح خلال الفترة القادمة، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من قائد منتخب مصر.

وأضاف نادر شوقي، قائلاً :" علاقة أحمد فتحي مع محمد صلاح جيدة للغاية ولكن أعتقد أن صلاح سيرفض ذلك، خاصة أن أحمد فتحي تعجب جداً من ذلك الطلب ورفضه وسيؤدي ذلك في حال حدوث سحب الشارة عن فتحي، لن يستمر في منتخب مصر.

تاريخ أحمد فتحي مع منتخب مصر

ويعد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر هو أقدم لاعب داخل صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية، فاللاعب البالغ من العمر 34 عام، ويلعب في صفوف المنتخب الوطني منذ عام 2002 وتحديداً في شهر ديسمبر عندما كان يقود منتخب مصر محسن صالح، ولعب أحمد فتحي في صفوف المنتخب أكثر من 130 مباراة دولية سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف.

وتوج أحمد فتحي مع منتخب مصر بثلاث القاب لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006,2008,2010 تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب ولعب مع منتخب مصر في بطولة كأس القارات عام 2009 وأيضاً شارك في كأس العالم 2018، بخلاف مشاركته في أولمبياد لندن عام 2012.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح شارة قيادة المنتخب حسام البدري الاهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 16 ساعة

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

منذ أقل من ساعتين

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

44 لاعبا "أبطال رحلة" منتخب مصر نحو العودة للمونديال (تقرير)

6 لاعبين في منتخب مصر لا يصلحون لفلسفة خافيير أجيري

أجيري يدرس منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

بالأرقام.. تعرف على نجوم خط الوسط في منتخب مصر بـ"كان 2019"

ضياء السيد: تم اختيار مدرب المنتخب بـ"السوشيال ميديا"

أحمد فتحي يعلق علي شارة المنتخب: لا يوجد كابتن للفريق

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

01:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status