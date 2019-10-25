أول رد رسمي من أحمد فتحي علي شارة قيادة الفراعنة

كشف نادر شوقي وكيل أعمال قائد منتخب مصر ونجم النادي الأهلي أحمد فتحي، عن طلب الجهاز المنتخب الوطني، من الظهير الأيمن، شارة قيادة الفراعنة، خلال الفترة المقبلة.





وأكد وكيل أحمد فتحي في تصريحات تليفزيونية اليوم، أن بالفعل تم طلب شارة قيادة منتخب مصر من أحمد فتحي وإعطائها لمحمد صلاح خلال الفترة القادمة، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من قائد منتخب مصر.





وأضاف نادر شوقي، قائلاً :" علاقة أحمد فتحي مع محمد صلاح جيدة للغاية ولكن أعتقد أن صلاح سيرفض ذلك، خاصة أن أحمد فتحي تعجب جداً من ذلك الطلب ورفضه وسيؤدي ذلك في حال حدوث سحب الشارة عن فتحي، لن يستمر في منتخب مصر.





تاريخ أحمد فتحي مع منتخب مصر





ويعد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر هو أقدم لاعب داخل صفوف المنتخب خلال الفترة الحالية، فاللاعب البالغ من العمر 34 عام، ويلعب في صفوف المنتخب الوطني منذ عام 2002 وتحديداً في شهر ديسمبر عندما كان يقود منتخب مصر محسن صالح، ولعب أحمد فتحي في صفوف المنتخب أكثر من 130 مباراة دولية سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف.





وتوج أحمد فتحي مع منتخب مصر بثلاث القاب لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006,2008,2010 تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب ولعب مع منتخب مصر في بطولة كأس القارات عام 2009 وأيضاً شارك في كأس العالم 2018، بخلاف مشاركته في أولمبياد لندن عام 2012.



