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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019 بث مباشر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 25 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، ومواجهة موناكو ضد نانت في الدوري الفرنسي، ومباراتي الفتح، والرائد في الدوري السعودي، لذلك نعرض لكم جدول مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الإنجليزي "الجولة العاشرة"
ساوثهامبتون x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة العاشرة"
فياريال x ديبورتيفو ألافيس، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT..

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة التاسعة"
ماينز x كولن، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة التاسعة"
هيلاس فيرونا x ساسولو، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ11"
نانت x موناكو، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الثامنة"
الفيحاء x الفتح، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

ضمك x الرائد، تقام المباراة في تمام الخامسة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الخامسة"
الفجيرة x العين، تقام المباراة في تمام الرابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

بني ياس x خورفكان، تقام المباراة في تمام الرابعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

النصر الإماراتي x شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
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