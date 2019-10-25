Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من مرتضي منصور على تأهل الزمالك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
Advertisements
الزمالك وجينيراسيون فوت
الزمالك وجينيراسيون فوت
السيد علي
Advertisements
علق مرتضي منصور رئيس مجلي إدارة نادي الزمالك علي فوز فريقه، اليوم بالمباراة التي جمعته مع جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا . 

وكان قد فاز الزمالك على جينيراسيون فوت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مرتضى منصور، أنه لم يدخل دوري أبطال إفريقيا من أجل الأداء الجيد، مشددًا على أن المكسب هو الأهم.

وأوضح رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث اليوم: "أنه لم أدخل دوري أبطال إفريقيا من أجل الأداء، سبق وأن لعب الزمالك مباريات عالمية وكانت المحصلة هي خسارتنا الألقاب".

وتابع منصور : "من ينتقدونا "عيال" إذا قدمنا أداء عالمي سنتعادل 1-1 أو نخسر بضربات الجزاء، ظروف المباراة كانت صعبة جدًا".

وأكمل رئيس الزمالك : "لو أعلم أن البعثة كانت تريد أن تلقط الصور التذكارية معي كنت ذهبت من أول مباراة لهم، ولكنهم شعب طيب ومحترم ومؤدب جدًا سعيد بكل البعثة".

وعن نتيجة المواجهة النهائية قال منصور: "وصلنا دوري المجموعات أما لا، السنغال واجهت الجزائر في المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا، فريق جينيراسيون بطل الدوري السنغالي وليس مركز شباب بشالوش، نحن واجهنا فريق بطل".

وتطرق منصور لتهنئة لاعبي الأبيض: "أبارك للفريق كانوا رجالة، ظروف المباراة كانت صعبة، بعد إصابة محمد عواد، وحمدي النقاز أخذ 8 غرز داخل فمه، مصطفى محمد حدث له إصابة في الملعب والحمد لله بقى كويس".

وأردف رئيس القلعة البيضاء : "كنا نواجه المقاولون العرب، نحن أول الدوري حاليًا وليس بيراميدز لأن بيراميدز لعب مباراة أكثر منا أمامنا مباراة أمام حلمي طولان نكسبهم 6 أو 7، نحن أول دوري الطائرة واليد والسلة والسباحة والتنس عايز اعرف في ايه؟".

وإستطرد منصور : "جماهير الزمالك كانت تشجع لأخر ثانية وكان منهم التراس وشجعوا بشكل جيد".

وأنهي منصور تصريحاته : "أقول لعصام مرعي أنت باركت لكل الناس باستثناء مجلس الإدارة الذي وفر كل الإمكانيات، الناس وعدت أن مباريات الزمالك ستقام على استاد القاهرة وبعدد كبير من الجمهور العظيم".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لينضم للمجموعة الأولى التي تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولي، مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك ضد جينيراسون 
شهدت مباراة العودة في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا الكثير من الأحداث أبرزها قرار الكاف بإقامة المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي (الكاف) قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري
أما على الصعيد المحلي، ففاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف الزمالك كلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم صدارته مؤقتًا. بفوز الزمالك، فإنه تأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وقع في المجموعة الأولى برفقة كلا من مازيمبي الكونغولي والأول نن أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

من المقرر أن تكون أول مواجهات الزمالك الأفريقية مع مازيمبي الكونغولي في الكونغو يوم السبت في الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراه الزمالك مرتضي منصور مباريات الزمالك مباراه الزمالك اليوم مباراه الزمالك مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم مباراة الزمالك ماتش الزمالك زمالك دوري ابطال افريقيا تأهل الزمالك بث مباشر الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الزمالك وجينيراسيون الزمالك ضد جينيراسون الزمالك بث مياب ر الزمالك بث كبارشر Generation، Zamalek

أخبار تهمك

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 16 ساعة

حمدي النقاز يكشف تفاصيل إصابته بمواجهة جينراسيون

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 24 أكتوبر: صفقة القرن تقترب بعد إصابة محمد محمود بالصليبي.. وبشري سارة لجماهير الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ يوم

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

منذ ساعة و 9 دقيقة

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من ميتشو بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد الخسارة المدوية أمام الإسماعيلي

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد هزيمة المقاصة واستقالة إيهاب جلال

تعليق ناري لـ مرتضى منصور على افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

10:56 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

عاجل.. الزمالك يتلقي ضربة كبري قبل موقعة الأهلي

10:49 م

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال رمضان صبحي للدوري الإيطالي

01:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status