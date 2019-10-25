محمد صبري يستعد لأولى تجاربه في الدراما التليفزيونية





مبيعات "فيروز" معرض الكتاب الماضي

وأوضح محمد صبري ان الرواية تأتي استكمالًا لأحدث رواية "فيروز" والتي شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام الماضي، والتي صدرت عن دار دون للنشر والتوزيع، وحققت نجاحًا كبيرًا، ومبيعات ضخمة وحازت على إعجاب القراء بشكل كبير.



فيروز عمل درامي قريبًا

وأوشك "صبري" على الإنتهاء من تحويل رواية "فيروز" إلى نص سيناريو ليتم إعتمادها كعمل فني درامي قريبًا.



جلسات عمل مكثفة لاختيار الممثلين

وأضاف بأنه يعقد خلال هذه الفترة جلسات عمل مكثقة لإختيار الفنان والفنانة اللذان سيقومان بدور البطولة خلال العمل، والوقوف على كافة التفاصيل.



أحداث رواية فيروز

جدير بالذكر أن رواية "فيروز" تدور أحداثها حول تجربة حب تقابل العديد من الأزمات والمشاكل وتتصاعد الأحداث في إطار درامي تشويقي.





يستعد الكاتب الروائي والسيناريست محمد صبري، للمشاركة في معرض الكتاب القادم، حيث يعكف على الإانتهاء من كتابة أحدث إصداراته الروائية والتي تحمل إسم "العوض".