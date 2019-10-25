قصة نجاح مصرية.. تعرف على حكاية متحف "حليم للساعات" في شيكاغو (فيديو)

روى المهندس كميل حليم، أحد المصريين بالخارج، قصة إنشائه لمتحف "حليم للساعات والزجاج الملون"، موضحا أنه سافر للخارج مع زوجته هدى سنة 1969، ونظرا لكثرة العمل، بحثوا عن هواية تكون بعيدة عن الشغل، وأحبوا هواية تجميع الساعات.





وأوضح "حليم"، في لقاء مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الساعات تجمع بين "المكن"، والفن والتاريخ، وهي ثلاثة أشياء جميلة، لافتا إلى أن بداية القصة كانت عندما اشترت زوجته ساعة من أحد المتاحف بـ20 دولار، وظلت معهم لمدة 20 عام، فأحبوا الفكرة وبدأوا في تجميع الساعات.



