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قصة نجاح مصرية.. تعرف على حكاية متحف "حليم للساعات" في شيكاغو (فيديو)

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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روى المهندس كميل حليم، أحد المصريين بالخارج، قصة إنشائه لمتحف "حليم للساعات والزجاج الملون"، موضحا أنه سافر للخارج مع زوجته هدى سنة 1969، ونظرا لكثرة العمل، بحثوا عن هواية تكون بعيدة عن الشغل، وأحبوا هواية تجميع الساعات.

وأوضح "حليم"، في لقاء مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الساعات تجمع بين "المكن"، والفن والتاريخ، وهي ثلاثة أشياء جميلة، لافتا إلى أن بداية القصة كانت عندما اشترت زوجته ساعة من أحد المتاحف بـ20 دولار، وظلت معهم لمدة 20 عام، فأحبوا الفكرة وبدأوا في تجميع الساعات.

وتابع أنهم جمعوا مجموعة نادرة وفريدة، ممن يملكها الملوك في أوروبا والصين، ويشترونها من المزادات والبائعين، لافتا إلى أن المتحف مثل نشر كتاب بعد الانتهاء من تأليفه، موضحا أن المتحف يكون به قصة عظيمة ويجب على الجميع أن يشاهدها وهي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنهم أنشأوا المتحف في شيكاغو.
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الكلمات المفتاحية

منى الشاذلي مصر متحف حليم للساعات أخبار

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