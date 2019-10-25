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توفيق عكاشة: بنو إسرائيل قاموا بجهد غير عادي لكي تنجح حرب أكتوبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:38 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
كساب أحمد
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جميع الكتب السماوية سواء القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل ذكرت نصر السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن بني إسرائيل قاموا بجهد غير عادي لكي تنجح حرب أكتوبر، ولكنهم فشلوا.

وشدد "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على ضرورة تعريف الأجيال الجديدة، بأهمية حرب السادس من أكتوبر، التي نشبت من أجل السلام، مضيفًا أن جميع العرب يفتخرون بحرب السادس من أكتوبر، التي تعتبر أعظم الحروب في العصر الحديث.

ولفت إلى أن الكراهية أسست بين الإسلامية واليهودية والمسيحية، ومن أسس هذه الكراهية فليعلم أن عذاب الله شديد، لافتًا إلى ضرورة أن يتعاون بني الأديان على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

ونوه بأن الإنجيل نزل بلغة سيريانية، بينما التوراة نزلت باللغة العبرية، وبعد ذلك ترجمت هذه الكتب السماوية إلى الإنجليزية والعربية والفرنسية ولكل لغات الأرض.
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الكلمات المفتاحية

اليوم الكتب السماوية

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